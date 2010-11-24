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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рубин - Копенгаген
Рубин - Копенгаген: обзор матча 24 ноября 2010
Рубин
24.11.2010, среда, 20:30
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
45+2'
К. Нобоа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Копенгаген
Замена
Л. Салуквадзе
️️️️
В. Калешин
Замена
А. Медведев
️️️️
С. Корниленко
Замена
К. Зохоре
️️️️
М. Вингаард
Желтая карточка
О. Вендт
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
+2
10'
Желтая карточка
К. Боланьос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
6
Вилльям Квист
(К)
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Йеспер Гронкьяер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
17
Калешин
11
Касаев
7
Рязанцев
10
Натхо
16
Нобоа
61
Карадениз
12
Корниленко
4-4-2
1
Виланд
3
Поспех
15
Антонссон
25
Занка
17
Вендт
7
Боланьос
6
Квист
6
Клаудемир
10
Вингаард
10
Гронкьяер
14
Н'Дойе
17
Калешин
3
Салуквадзе
3
Салуквадзе
17
Калешин
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
12
Корниленко
13
Медведев
13
Медведев
12
Корниленко
10
Вингаард
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Вингаард
Остались в запасе
Рубин
Копенгаген
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Рубин - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап (оба - Англия)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ+ Спорт-Плюс" 19:45 (прямая)
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