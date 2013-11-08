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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Анжи
Тромсе - Анжи: обзор матча 08 ноября 2013
Тромсе
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
90+4'
К. Мкртчян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Анжи
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
К. Мкртчян
Пас отдал
В. Соболев
90'
+2
Желтая карточка
Г. Григалава
80'
Замена
С. Сердеров
️️️️
А. Гатагов
Замена
Р. Йохансен
️️️️
Р. Эспейор
78'
77'
Замена
В. Соболев
️️️️
А. Разак
76'
Желтая карточка
О. Ахмедов
68'
Желтая карточка
Жусилей
Замена
М. Мольдскред
️️️️
Х. Закари
67'
Замена
Т. Бендиксен
️️️️
Т. Драге
60'
57'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
П. Соломатин
48'
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
Л. Йонсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Маркус Салман
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
3
Ярослав Фойе
ЦЗ
18
Джош Притчард
ЦЗ
19
Вильям Францен
ПЗ
10
Томас Драге
ЛП
28
Хендрик Хельмке
ОП
16
Ларс-Гуннар Йонсен
ЦП
25
Хамза Закари
ЦП
9
Стеффен Нюстрём
ПП
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Карлен Мкртчян
ЛП
8
Жусилей
ОП
29
Абдул Разак
ЦП
9
Алан Гатагов
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Тромсе
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
20
Матиас Йонсен
ЦП
8
Томас Бендиксен
ЦП
17
Реми Йохансен
ПП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-4-1
1
Салман
11
Антонсен
3
Фойе
18
Притчард
19
Францен
28
Хельмке
10
Драге
16
Йонсен
25
Закари
9
Нюстрём
11
Эспейор
3-3-3-1
1
Помазан
24
Епуряну
4
Эвертон
15
Демидов
4
Ангбва
8
Жусилей
88
Григалава
9
Гатагов
29
Разак
19
Мкртчян
31
Соломатин
10
Драге
8
Бендиксен
8
Бендиксен
10
Драге
11
Эспейор
17
Йохансен
17
Йохансен
11
Эспейор
25
Закари
5
Мольдскред
5
Мольдскред
25
Закари
29
Разак
19
Соболев
19
Соболев
29
Разак
31
Соломатин
10
Ахмедов
10
Ахмедов
31
Соломатин
9
Гатагов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Гатагов
Остались в запасе
Тромсе
Анжи
20
Матиас Йонсен
ЦП
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Остались в запасе
20
Матиас Йонсен
ЦП
27
Бенни Лекстрём
ВР
24
Рубен Кристиансен
ЛЗ
6
Аднан Чаушевич
ЦЗ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Тромсе - Анжи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Алфхейм
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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