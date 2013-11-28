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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Шериф
Анжи - Шериф: обзор матча 28 ноября 2013
Анжи
28.11.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 1
Завершен
Шериф
58'
А. Епуряну
52'
И. Иса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Шериф
90'
+3
Вторая желтая
Рикардиньо
89'
Желтая карточка
Рикардиньо
Желтая карточка
А. Аделейе
85'
Замена
А. Ещенко
️️️️
В. Соболев
83'
76'
Замена
Джуллиам
️️️️
М. Станоевич
Желтая карточка
К. Агаларов
70'
Желтая карточка
В. Соболев
66'
Замена
К. Мкртчян
️️️️
А. Епуряну
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Епуряну
Пас отдал
Н. Бурмистров
58'
Замена
П. Соломатин
️️️️
С. Сердеров
57'
53'
Желтая карточка
И. Иса
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Иса
Пас отдал
В. Балима
46'
Желтая карточка
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
(К)
ОП
78
Илья Максимов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Владимир Соболев
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Шериф
77
Вьекослав Томич
ВР
28
Джибриль Пайе
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
(К)
ЦЗ
15
Марсель Метоуа
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
21
Коби Мояль
ОП
88
Марко Станоевич
ЦП
20
Каду
ЦП
11
Рикардиньо
АП
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
89
Александр Пащенко
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
99
Джуллиам
ЦФ
3-3-3-1
41
Кержаков
24
Епуряну
8
Аделейе
4
Эвертон
88
Григалава
10
Ахмедов
7
Агаларов
18
Бурмистров
78
Максимов
19
Соболев
28
Сердеров
4-1-2-2-1
77
Томич
14
Балима
19
Самарджич
15
Метоуа
28
Пайе
21
Мояль
88
Станоевич
20
Каду
11
Рикардиньо
90
Энрике
9
Иса
19
Соболев
38
Ещенко
38
Ещенко
19
Соболев
24
Епуряну
19
Мкртчян
19
Мкртчян
24
Епуряну
28
Сердеров
31
Соломатин
31
Соломатин
28
Сердеров
88
Станоевич
99
Джуллиам
99
Джуллиам
88
Станоевич
Остались в запасе
Анжи
Шериф
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
33
Вильям Селестино
ЦЗ
8
Валентин Фурдуй
ЦП
95
Вадим Паирель
ЦФ
89
Александр Пащенко
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Анжи - Шериф
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 20:00 (прямая)
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