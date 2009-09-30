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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Анжи
Чита - Анжи: обзор матча 30 сентября 2009
Чита
30.09.2009, среда, 11:30
Россия. Первый дивизион, 33 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
60'
Н. Жосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Анжи
+1
Замена
️️️️
О. Марцваладзе
+1
Замена
️️️️
Д. Цораев
Замена
️️️️
И. Нагибин
Замена
️️️️
А. Малоян
Замена
️️️️
И. Лесков
ГОЛ! 0:1!
Н. Жосан
Замена
️️️️
С. Щеглов
Замена
️️️️
Р. Беляев
Желтая карточка
Г. Наваловский
Желтая карточка
В. Булатенко
Желтая карточка
И. Лесков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
88
Андрей Синицын
ВР
32
Александр Бодялов
ВР
2
Иван Лесков
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
20
Эдик Саджая
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
3-4-2
88
Синицын
2
Лесков
3
Аликин
8
Смольников
27
Бураков
10
Булатенко
9
Нагибин
8
Щеглов
7
Беляев
0
Богю
4-1-3-2
31
Абаев
20
Саджая
13
Тагирбеков
88
Наваловский
11
Аладашвили
88
Бакаев
6
Цораев
28
Ходжава
23
Жосан
20
Марцваладзе
0
Малоян
Остались в запасе
Чита
Анжи
Статистика матча Чита - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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