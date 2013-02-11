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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Спартак Тр
Амкар-Пермь - Спартак Тр: обзор матча 11 февраля 2013
Амкар-Пермь
11.02.2013, понедельник, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Спартак Тр
75'
И. Пикущак
78'
В. Камеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Спартак Тр
ГОЛ! 2:0!
В. Камеш
78'
ГОЛ! 1:0!
И. Пикущак
75'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
С. Волков
57'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Канунников
57'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Благо
57'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
И. Черенчиков
57'
Замена
И. Пикущак
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
М. Новакович
️️️️
А. Коломейцев
46'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
46'
Замена
В. Гришин
️️️️
Н. Мияилович
46'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Попов
46'
Замена
А. Селихов
️️️️
Р. Герус
46'
Начало матча
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Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак Тр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
- : -
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Информация о матче
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Амкар-Пермь
Спартак Тр
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