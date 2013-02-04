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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Шахтер Караганда
Амкар-Пермь - Шахтер Караганда: обзор матча 04 февраля 2013
Амкар-Пермь
04.02.2013, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
28'
С. Волков
81'
Е. Тюкалов
60'
М. Смирнов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Шахтер Караганда
ГОЛ! 2:1!
Е. Тюкалов
81'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Смирнов
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
С. Боровский
46'
Замена
Г. Пеев
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
Благо
️️️️
С. Волков
46'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Рябокобыленко
46'
Замена
М. Смирнов
️️️️
В. Гришин
46'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Гаглоев
46'
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Д. Белоруков
46'
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Попов
46'
Замена
А. Селихов
️️️️
Р. Герус
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Волков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Амкар-Пермь - Шахтер Караганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
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Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
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