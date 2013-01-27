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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нефтчи - Амкар-Пермь
Нефтчи - Амкар-Пермь: обзор матча 27 января 2013
Нефтчи
27.01.2013, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Амкар-Пермь
10'
Г. Пеев
15'
М. Якубко
24'
А. Коломейцев
62'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтчи - Амкар-Пермь
62'
ГОЛ! 0:4!
Е. Тюкалов
46'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
46'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Канунников
46'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Коломейцев
46'
Замена
К. Васильев
️️️️
Благо
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
М. Новакович
46'
Замена
Н. Мияилович
️️️️
Б. Идову
46'
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Семенов
46'
Замена
А. Попов
️️️️
Д. Белоруков
46'
Замена
В. Камеш
️️️️
И. Черенчиков
46'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Нарубин
31'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Пеев
24'
ГОЛ! 0:3!
А. Коломейцев
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Якубко
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеев
Начало матча
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Статистика матча Нефтчи - Амкар-Пермь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
- : -
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1 : 1
24.10.2026
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Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Нефтчи
0 : 0
09.10.2026
Сабах
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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