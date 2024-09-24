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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкар-Пермь - Черноморец
Амкар-Пермь - Черноморец: обзор матча 24 сентября 2024
Амкар-Пермь
24.09.2024, вторник, 17:00
Россия. Кубок, 4 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Черноморец
2'
Д. Промошкин
23'
Д. Дибиргаджиев
35'
Д. Дибиргаджиев
16'
И. Родионов
85'
А. Бочаров (АГ)
89'
Д. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Черноморец
ГОЛ!
А. Придюк
4:3
Пенальти не реализован!
Е. Иванов
Пенальти не реализован!
Д. Ахатов
Пенальти не реализован!
Н. Никифоров
ГОЛ!
К. Бурыкин
3:3
ГОЛ!
В. Черов
2:3
ГОЛ!
К. Колесниченко
2:2
ГОЛ!
И. Родионов
1:2
ГОЛ!
А. Степанов
1:1
ГОЛ!
М. Уридия
0:1
89'
ГОЛ! 3:3!
Д. Фомин
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
А. Бочаров
85'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
М. Мусалов
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Бубнов
80'
80'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
К. Бурыкин
73'
Замена
А. Придюк
️️️️
Д. Промошкин
69'
Красная карточка
А. Раджабов
65'
Замена
Л. Мальцев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
57'
48'
Желтая карточка
Д. Фомин
46'
Замена
Е. Иванов
️️️️
Д. Тегес
ГОЛ! 3:1!
Д. Дибиргаджиев
Пас отдал
А. Бубнов
35'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дибиргаджиев
Пас отдал
К. Колесниченко
23'
16'
ГОЛ! 1:1!
И. Родионов
Пас отдал
А. Антонов
ГОЛ! 1:0!
Д. Промошкин
Пас отдал
А. Плотников
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
55
Анатолий Бубнов
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
23
Алекс Раджабов
ЛВ
14
Денис Чушъялов
ОП
97
Даниил Промошкин
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
31
Кирилл Бурыкин
ЦФ
21
Антон Бочаров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Амкар-Пермь
98
Артем Исмагилов
ВР
45
Андрей Придюк
ЦЗ
39
Михаил Родин
ЦЗ
80
Лев Мальцев
ПЗ
15
Арсений Чернышев
ЦП
6
Лев Толкачев
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Хамхоев
55
Бубнов
78
Плотников
91
Степанов
14
Чушъялов
97
Промошкин
23
Раджабов
9
Колесниченко
21
Бочаров
31
Бурыкин
9
Дибиргаджиев
4-1-1-2-2
22
Ребров
40
Безчаснюк
17
Фомин
4
Кумбурович
5
Мусалов
6
Фищенко
77
Антонов
57
Кротов
18
Родионов
23
Никифоров
7
Тегес
97
Промошкин
45
Придюк
45
Придюк
97
Промошкин
9
Дибиргаджиев
80
Мальцев
80
Мальцев
9
Дибиргаджиев
55
Бубнов
23
Ахатов
23
Ахатов
55
Бубнов
5
Мусалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
5
Мусалов
7
Тегес
8
Иванов
8
Иванов
7
Тегес
77
Антонов
25
Уридия
25
Уридия
77
Антонов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Черноморец
98
Артем Исмагилов
ВР
39
Михаил Родин
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦП
6
Лев Толкачев
ЦП
Главный тренер
Андрей Блажко
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
39
Михаил Родин
ЦЗ
15
Арсений Чернышев
ЦП
6
Лев Толкачев
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
18
Даниил Гурченко
ПВ
Главный тренер
Андрей Блажко
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Амкар-Пермь - Черноморец
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Маюн
(Челябинск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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