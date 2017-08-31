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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Фарерские острова
Португалия - Фарерские острова: обзор матча 31 августа 2017
Португалия
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 7 тур
5 : 1
Завершен
Фарерские острова
3'
К. Роналду
29'
К. Роналду (П)
58'
В. Карвалью
65'
К. Роналду
85'
Н. Оливейра
38'
Р. Балдвинссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Фарерские острова
ГОЛ! 5:1!
Н. Оливейра
85'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Силва
81'
80'
Замена
К. Локин
️️️️
Р. Юнсен
73'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ж. Моутинью
73'
66'
Замена
К. Барталсстову
️️️️
С. Ватнхамар
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Пас отдал
В. Карвалью
65'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Ж. Мариу
59'
ГОЛ! 3:1!
В. Карвалью
Пас отдал
К. Роналду
58'
38'
ГОЛ! 2:1!
Р. Балдвинссон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Роналду
29'
Желтая карточка
С. Соареш
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Б. Силва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
0
Роальдур Якобсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Португалия
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
17
Брума
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Фарерские острова
23
Симун Рогви Хансен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
0
Карл Локин
ЦП
15
Эли Нильсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
19
Элизеу
6
Фонте
3
Пепе
21
Соареш
14
Карвалью
8
Моутинью
17
Мариу
10
Силва
7
Роналду
9
Силва
3-2-4-1
1
Нильсен
15
Балдвинссон
4
Грегерсен
0
Давидсен
2
Наес
15
Фэре
10
Ватнхамар
9
Соренсен
0
Якобсен
6
Юнсен
14
Эдмундссон
8
Моутинью
15
Гомеш
15
Гомеш
8
Моутинью
17
Мариу
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Мариу
9
Силва
11
Оливейра
11
Оливейра
9
Силва
6
Юнсен
0
Локин
0
Локин
6
Юнсен
14
Эдмундссон
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
14
Эдмундссон
10
Ватнхамар
19
Барталсстову
19
Барталсстову
10
Ватнхамар
Остались в запасе
Португалия
Фарерские острова
18
Желсон Мартинш
ПВ
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Симун Рогви Хансен
ВР
15
Эли Нильсен
ЦП
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
18
Желсон Мартинш
ПВ
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
Остались в запасе
23
Симун Рогви Хансен
ВР
15
Эли Нильсен
ЦП
12
Тейтур Гестссон
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Португалия - Фарерские острова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Торсвеллур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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