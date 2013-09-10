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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Германия
Фарерские острова - Германия: обзор матча 10 сентября 2013
Фарерские острова
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
0 : 3
Завершен
Германия
23'
П. Мертезакер
73'
М. Озил (П)
84'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Германия
84'
Замена
С. Сэм
️️️️
Т. Мюллер
84'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Лам
79'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Клозе
Замена
Х. Ханссон
️️️️
К. Хольст
76'
75'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ю. Дракслер
Красная карточка
А. Грегерсен
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Озил
Замена
П. Клеттскард
️️️️
Й. Эдмундссон
68'
Замена
К. Моуритсен
️️️️
Д. Удсен
68'
Желтая карточка
П. Юстинуссен
40'
23'
ГОЛ! 0:1!
П. Мертезакер
Пас отдал
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Суни Ольсен
ЦП
13
Даниэль Удсен
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марсель Шмельцер
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
0
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Фарерские острова
23
Ханс Йоргенсен
ВР
12
Кристиан Йоенсен
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
6
Халлур Ханссон
ЦП
12
Кристиан Моуритсен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
15
Лиф Никласен
ЦФ
Германия
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
9
Андре Шюррле
ЦП
0
Сидней Сэм
ПП
23
Макс Крузе
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
3-2-4-1
1
Нильсен
4
Грегерсен
3
Давидсен
0
Давидсен
15
Балдвинссон
13
Юстинуссен
10
Хольст
13
Удсен
7
Беньяминсен
6
Ольсен
14
Эдмундссон
4-2-2-2
1
Нойер
0
Лам
17
Боатенг
0
Мертезакер
3
Шмельцер
8
Кроос
6
Хедира
10
Озил
7
Дракслер
0
Клозе
13
Мюллер
13
Удсен
12
Моуритсен
12
Моуритсен
13
Удсен
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
9
Клеттскард
14
Эдмундссон
10
Хольст
6
Ханссон
6
Ханссон
10
Хольст
7
Дракслер
9
Шюррле
9
Шюррле
7
Дракслер
13
Мюллер
0
Сэм
0
Сэм
13
Мюллер
0
Клозе
23
Крузе
23
Крузе
0
Клозе
Остались в запасе
Фарерские острова
Германия
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
23
Ханс Йоргенсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
15
Лиф Никласен
ЦФ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
23
Ханс Йоргенсен
ВР
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
15
Лиф Никласен
ЦФ
12
Кристиан Йоенсен
ВР
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
Остались в запасе
12
Рене Адлер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
21
Свен Бендер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Фарерские острова - Германия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Торсвеллур
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