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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Тосно
Факел - Тосно: обзор матча 19 ноября 2016
Факел
19.11.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 0
Завершен
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Тосно
86'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
Р. Болов
85'
85'
Желтая карточка
Р. Дугалич
83'
Замена
А. Милевский
️️️️
В. Галиулин
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Бирюков
79'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Соловьев
77'
75'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
Н. Саталкин
73'
61'
Замена
А. Кутьин
️️️️
М. Палиенко
55'
Замена
С. Сухарев
️️️️
К. Гарбуз
54'
Желтая карточка
А. Буйволов
Замена
И. Соловьев
️️️️
И. Альшин
46'
30'
Желтая карточка
К. Гарбуз
Желтая карточка
А. Мурнин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Александр Кобзев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Факел
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Козлов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кобзев
71
Багаев
93
Бурнаш
13
Иванов
15
Тихий
5
Трошечкин
10
Лукьяновс
27
Мурнин
87
Саталкин
10
Альшин
17
Бирюков
3-1-4-1-1
25
Нигматуллин
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
21
Галиулин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
10
Альшин
9
Соловьев
9
Соловьев
10
Альшин
17
Бирюков
7
Козлов
7
Козлов
17
Бирюков
Соловьев
88
Болов
88
Болов
Соловьев
91
Заболотный
13
Киреенко
13
Киреенко
91
Заболотный
19
Гарбуз
18
Сухарев
18
Сухарев
19
Гарбуз
21
Галиулин
0
Милевский
0
Милевский
21
Галиулин
99
Палиенко
48
Кутьин
48
Кутьин
99
Палиенко
Остались в запасе
Факел
Тосно
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
12
Василий Лукичев
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Остались в запасе
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
88
Виталий Мельниченко
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Тосно
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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