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Эшторил - Слован
Эшторил - Слован: обзор матча 13 декабря 2013
Эшторил
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Слован
82'
Себа
18'
Й. Шурал
70'
М. Рабушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Слован
89'
Замена
И. Пимпара
️️️️
М. Рабушич
88'
Желтая карточка
М. Каришик
ГОЛ! 1:2!
Себа
Пас отдал
Бабанко
82'
81'
Замена
Л. Гушек
️️️️
И. Сакей
70'
Замена
Л. Колар
️️️️
В. Калитвинцев
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Рабушич
Пас отдал
Д. Павелка
Замена
Себа
️️️️
Г. Фернандеш
63'
Замена
Эвандро
️️️️
Филипе
63'
58'
Желтая карточка
М. Рабушич
Замена
Р. Рибейру
️️️️
В. да Силва
27'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Шурал
Пас отдал
Р. Ковач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
7
Ману
ЦЗ
21
Жоау Педру
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
25
Диогу Амаду
ОП
55
Бабанко
ЦП
66
Филипе
ЦП
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
9
Бруно Лопес
ЦФ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
3
Милош Каришик
ЦЗ
3
Иржи Флейшман
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
13
Гонсалу
ЦП
15
Эвандро
ЦП
32
Рикарду Ваш
ЦФ
92
Себа
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Слован
31
Пржемисл Коварж
ВР
21
Иржи Пимпара
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
14
Любош Колар
ЦП
24
Дуглас Джика
ЦП
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
20
Любош Гушек
ЦФ
3-1-2-4
13
да Силва
7
Ману
21
Жоау Педру
2
Тавареш
25
Амаду
55
Бабанко
66
Филипе
7
Бальбоа
9
Жоао Педро
10
Фернандеш
9
Лопес
1-5-2-2
30
Грошшо
3
Каришик
15
Ковач
5
Сакей
45
Калитвинцев
37
Рыбалка
8
Павелка
3
Флейшман
17
Фридек
7
Рабушич
32
Шурал
13
да Силва
1
Рибейру
1
Рибейру
13
да Силва
66
Филипе
15
Эвандро
15
Эвандро
66
Филипе
10
Фернандеш
92
Себа
92
Себа
10
Фернандеш
45
Калитвинцев
14
Колар
14
Колар
45
Калитвинцев
7
Рабушич
21
Пимпара
21
Пимпара
7
Рабушич
5
Сакей
20
Гушек
20
Гушек
5
Сакей
Остались в запасе
Эшторил
Слован
32
Рикарду Ваш
ЦФ
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
13
Гонсалу
ЦП
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
24
Дуглас Джика
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
32
Рикарду Ваш
ЦФ
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
13
Гонсалу
ЦП
10
Карлитуш
ЦФ
Остались в запасе
15
Войцех Гадашчок
ЦФ
24
Дуглас Джика
ЦП
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Эшторил - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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