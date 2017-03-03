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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Эсбьерг - Виборг
Эсбьерг - Виборг: обзор матча 03 марта 2017
Эсбьерг
03.03.2017, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Виборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эсбьерг - Виборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 6 тур
Рандерс
3 : 1
08.07.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 5 тур
Эсбьерг
1 : 2
03.07.2020
Хорсенс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
2 : 2
16.06.2020
Эсбьерг
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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Эсбьерг
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