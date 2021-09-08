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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Англия
Польша - Англия: обзор матча 08 сентября 2021
Польша
08.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
1 : 1
Завершен
Англия
90+2'
Д. Шиманьски
72'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Англия
Желтая карточка
Д. Шиманьски
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Шиманьски
Пас отдал
Р. Левандовски
90'
+2
Замена
П. Франковски
️️️️
К. Йозвяк
80'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Т. Пухач
80'
Замена
М. Хелик
️️️️
К. Глик
80'
Желтая карточка
К. Линетти
79'
Желтая карточка
Т. Пухач
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Уокер
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Г. Крыховяк
68'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Букса
63'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
60'
Желтая карточка
К. Глик
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Г. Магуайр
8'
Желтая карточка
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-2-3
1
Щесны
15
Пухач
15
Глик
5
Беднарек
3
Давидович
10
Крыховяк
8
Линетти
8
Модер
9
Левандовски
21
Йозвяк
16
Букса
4-2-3-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
10
Стерлинг
19
Маунт
17
Грилиш
9
Кейн
21
Йозвяк
19
Франковски
19
Франковски
21
Йозвяк
15
Пухач
13
Рыбус
13
Рыбус
15
Пухач
15
Глик
14
Хелик
14
Хелик
15
Глик
10
Крыховяк
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Крыховяк
16
Букса
11
Свидерски
11
Свидерски
16
Букса
Остались в запасе
Польша
Англия
21
Никола Залевски
ЛЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Ник Поуп
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
21
Никола Залевски
ЛЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Бартош Слиш
ЦП
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Польша - Англия
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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