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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Молдова
Англия - Молдова: обзор матча 06 сентября 2013
Англия
06.09.2013, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
4 : 0
Завершен
Молдова
12'
С. Джеррард
27'
Р. Ламберт
45+1'
Д. Уэлбек
51'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Молдова
85'
Замена
А. Пащенко
️️️️
С. Георгиев
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Ламберт
71'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Уилшир
59'
58'
Замена
А. Суворов
️️️️
С. Булгару
ГОЛ! 4:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Ламберт
51'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Э. Коул
45'
+2
Желтая карточка
Д. Уэлбек
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Р. Ламберт
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
Т. Уолкотт
27'
19'
Замена
А. Оника
️️️️
А. Ионицэ
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Ф. Лэмпард
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
20
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Семен Булгару
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
10
Александр Дедов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Англия
0
Джон Радди
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
19
Росс Баркли
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Эдуард Гросу
ЦП
0
Александр Пащенко
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Коул
15
Кэхилл
16
Ягиелка
2
Уокер
4
Джеррард
18
Уилшир
8
Лэмпард
14
Уолкотт
20
Ламберт
14
Уэлбек
3-2-3-2
12
Намашко
0
Булгару
6
Епуряну
2
Армаш
0
Бордиян
4
Головатенко
19
Георгиев
7
Ионицэ
13
Антонюк
20
Сидоренко
10
Дедов
3
Коул
3
Бэйнс
3
Бэйнс
3
Коул
18
Уилшир
19
Баркли
19
Баркли
18
Уилшир
20
Ламберт
4
Милнер
4
Милнер
20
Ламберт
19
Георгиев
0
Пащенко
0
Пащенко
19
Георгиев
0
Булгару
11
Суворов
11
Суворов
0
Булгару
7
Ионицэ
0
Оника
0
Оника
7
Ионицэ
Остались в запасе
Англия
Молдова
0
Джон Радди
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Эдуард Гросу
ЦП
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
23
Сергей Пащенко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
0
Джон Радди
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Эдуард Гросу
ЦП
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
23
Сергей Пащенко
ВР
1
Илья Чебану
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Англия - Молдова
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Уэмбли
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