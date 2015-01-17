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Расписание матчей
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея - Конго
Экваториальная Гвинея - Конго: обзор матча 17 января 2015
Экваториальная Гвинея
17.01.2015, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Конго
16'
Э. Нсуе
87'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Конго
Замена
И. Боладо
️️️️
И. Сальвадор
90'
+2
Желтая карточка
Х. Бальбоа
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Тьеви
Пас отдал
Д. Малонга
Желтая карточка
Ф. Овоно
81'
78'
Замена
Д. Малонга
️️️️
А. Бука
65'
Замена
Л. Дунияма
️️️️
Ф. Доре
60'
Замена
Ф. Н'Гусси
️️️️
Ц. Гандзе
Замена
Р. Белима
️️️️
Кике
60'
Замена
В. Эллонг
️️️️
П. Ганет
46'
34'
Желтая карточка
М. Бодри
Желтая карточка
Д. Мбеле
26'
24'
Желтая карточка
Б. Мубио
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
Кике
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
4
Руи
ЦЗ
16
Армандо Сипо
ЦЗ
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
14
Иван Сарандона
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
12
Кике
ЦФ
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Конго
0
Кристоффер Мафумби
ВР
4
Борис Мубио
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
5
Арнольд Бука
ЦЗ
18
Марвин Бодри
ЦЗ
21
Саджесс Бабеле
ЦП
14
Цесар Гандзе
ЦП
8
Дельвин Ндинга
ЦП
7
Принс Оньянге
ЦП
13
Тьеви
ПВ
10
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Экваториальная Гвинея
13
Айтор Эмбела
ВР
21
Карлос Мосибе
ВР
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
6
Жувенал Эджого
ЦП
15
Чарли
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
2
Рубен Белима
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
Конго
22
Павел Ндзила
ВР
16
Чансел Масса
ВР
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
6
Димитри Биссики
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
20
Харди Бингулия
ЦП
17
Крис Малонга
ЦФ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
11
Фабрис Н'Гусси
ЦФ
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
19
Доминик Малонга
ЦФ
2-3-5
22
Овоно
4
Руи
16
Армандо Сипо
5
Мбеле
14
Сарандона
22
Ганет
6
Сальвадор
10
Нсуе
11
Бальбоа
8
Рэнди
12
Кике
4-4-1-1
0
Мафумби
2
Н'Ганга
5
Бука
18
Бодри
4
Мубио
14
Гандзе
8
Ндинга
7
Оньянге
21
Бабеле
13
Тьеви
10
Доре
22
Ганет
18
Эллонг
18
Эллонг
22
Ганет
12
Кике
2
Белима
2
Белима
12
Кике
6
Сальвадор
7
Боладо
7
Боладо
6
Сальвадор
14
Гандзе
11
Н'Гусси
11
Н'Гусси
14
Гандзе
10
Доре
15
Дунияма
15
Дунияма
10
Доре
5
Бука
19
Малонга
19
Малонга
5
Бука
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Конго
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
6
Жувенал Эджого
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
15
Чарли
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
22
Павел Ндзила
ВР
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
16
Чансел Масса
ВР
17
Крис Малонга
ЦФ
6
Димитри Биссики
ЦЗ
20
Харди Бингулия
ЦП
3
Игор Нганга
ЦЗ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
3
Эвуй
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
19
Игор Энгонга
ЦЗ
13
Айтор Эмбела
ВР
6
Жувенал Эджого
ЦП
21
Карлос Мосибе
ВР
15
Чарли
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
Остались в запасе
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
22
Павел Ндзила
ВР
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
16
Чансел Масса
ВР
17
Крис Малонга
ЦФ
6
Димитри Биссики
ЦЗ
20
Харди Бингулия
ЦП
3
Игор Нганга
ЦЗ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Конго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Эстадио де Бата
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