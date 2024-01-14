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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Мозамбик
Египет - Мозамбик: обзор матча 14 января 2024
Египет
14.01.2024, воскресенье, 20:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Мозамбик
2'
М. Мохамед
90+7'
М. Салах (П)
55'
Вити
58'
К. Баке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Мозамбик
90'
+11
Желтая карточка
Л. Кинг
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Салах
90'
+7
Замена
А. Хассан
️️️️
Зизо
84'
81'
Замена
Амаду
️️️️
Вити
Замена
Э. Ашур
️️️️
М. Эль-Ненни
78'
Желтая карточка
М. Абдельмонем
75'
72'
Желтая карточка
Гима
66'
Замена
Л. Кинг
️️️️
С. Ратифу
Замена
О. Камаль
️️️️
М. Хани
66'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Трезеге
66'
62'
Желтая карточка
Рейнилду
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Баке
Пас отдал
Гима
55'
ГОЛ! 1:1!
Вити
Пас отдал
Д. Макандза
46'
Замена
К. Баке
️️️️
Гилду
46'
Замена
Б. Ланга
️️️️
Домингеш
ГОЛ! 1:0!
М. Мохамед
Пас отдал
М. Салах
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Зизо
ПВ
10
Мохамед Салах
(К)
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
7
Домингеш
(К)
АП
18
Гилду
ПВ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
19
Вити
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Египет
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
2
Али Габр
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
19
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Моханад Лашин
ЦП
11
Кахраба
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Ахмед Хассан
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Мозамбик
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
3
D. Malembana
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
27
Клесио Баке
ЛВ
4
Амаду
ОП
28
Шакил
ОП
11
Жоау Бонде
АП
9
Лау Кинг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Эль-Шенави
12
Амди
6
Абдельмонем
6
Хегази
3
Хани
14
Фатхи
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
25
Зизо
10
Салах
11
Мохамед
4-1-1-2-2
1
Эрнан
14
Макандза
17
Мешер
8
Дове
15
Рейнилду
16
Амаде
21
Гима
18
Гилду
7
Домингеш
19
Вити
13
Ратифу
3
Хани
4
Камаль
4
Камаль
3
Хани
17
Эль-Ненни
8
Ашур
8
Ашур
17
Эль-Ненни
25
Зизо
9
Хассан
9
Хассан
25
Зизо
7
Трезеге
22
Мармуш
22
Мармуш
7
Трезеге
7
Домингеш
5
Ланга
5
Ланга
7
Домингеш
19
Вити
4
Амаду
4
Амаду
19
Вити
18
Гилду
27
Баке
27
Баке
18
Гилду
13
Ратифу
9
Кинг
9
Кинг
13
Ратифу
Остались в запасе
Египет
Мозамбик
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
2
Али Габр
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
17
Моханад Лашин
ЦП
11
Кахраба
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
3
D. Malembana
ЦЗ
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
28
Шакил
ОП
11
Жоау Бонде
АП
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
1
Габаски
ВР
16
Мохаммед Собхи
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
2
Али Габр
ЦЗ
19
Марван Атея
ОП
17
Моханад Лашин
ЦП
11
Кахраба
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
Остались в запасе
3
D. Malembana
ЦЗ
12
Фазиту
ВР
22
Иване Урубаль
ВР
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
28
Шакил
ОП
11
Жоау Бонде
АП
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Египет - Мозамбик
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
9
Офсайды
0
1
Количество передач
522
341
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Дахан Бейда
Стадион:
Стад Феликс Хоуфоует-Боини
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