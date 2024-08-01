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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Эгнатия - Викингур
Эгнатия - Викингур: обзор матча 01 августа 2024
Эгнатия
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Викингур
28'
F. Andre Dulysse (АГ)
48'
А. Элис Трандарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эгнатия - Викингур
90'
+7
Желтая карточка
К. Фридлейфур Гуннарссон
Замена
R. Rama
️️️️
А. Зейнулаи
90'
+3
Желтая карточка
Р. Лушкия
69'
58'
Замена
Х. Гудьонссон
️️️️
А. Элис Трандарсон
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Элис Трандарсон
Замена
Р. Лушкия
️️️️
Y. Drame
46'
Замена
З. Алиев
️️️️
Р. Каса
46'
41'
Желтая карточка
В. Тор Ингимундарсон
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
F. Andre Dulysse
Пас отдал
G. Thórdarson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эгнатия
12
Ilir Dabjani
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
44
Абдурраман Фангай
ПЗ
6
Альбано Алекси
ОП
82
Реди Каса
ЦП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
28
Alessandro Ahmetaj
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
14
Lorougnon Doukouo
ЦФ
13
Renato Malota
ЦФ
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Эгнатия
1
Klajdi Kuka
ВР
2
Amer Duka
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
24
Rezart Rama
ЦЗ
10
Реги Лушкия
АП
29
Mario Gjata
ЦФ
23
Juozas Lubas
ЦФ
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
3-1-3-3
12
16
Ндреца
3
44
Фангай
6
Алекси
82
Каса
17
Зейнулаи
28
13
14
27
4-1-2-2-1
1
Йонссон
22
Гуннарссон
5
Фьолусон
4
Экрот
6
Ватнхамар
8
Андрасон
21
Трандарсон
23
10
Паньед
25
Ингимундарсон
25
82
Каса
4
Алиев
4
Алиев
82
Каса
17
Зейнулаи
24
24
17
Зейнулаи
27
10
Лушкия
10
Лушкия
27
21
Трандарсон
9
Гудьонссон
9
Гудьонссон
21
Трандарсон
Остались в запасе
Эгнатия
Викингур
1
Klajdi Kuka
ВР
2
Amer Duka
ЦЗ
29
Mario Gjata
ЦФ
23
Juozas Lubas
ЦФ
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Остались в запасе
1
Klajdi Kuka
ВР
2
Amer Duka
ЦЗ
29
Mario Gjata
ЦФ
23
Juozas Lubas
ЦФ
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Статистика матча Эгнатия - Викингур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эгнатия
Лига конференций, 5 тур
Эгнатия
- : -
10.12.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Лига конференций, 1 тур
Эгнатия
1 : 1
15.10.2026
Мидтьюлланд
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Egnatia Stadium, Rrogozhine
Новости команд
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