Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Эгнатия
Викингур - Эгнатия: обзор матча 25 июля 2024
Викингур
25.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Эгнатия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викингур - Эгнатия
Замена
G. Thórdarson
️️️️
Э. Агнарссон
90'
+9
Желтая карточка
В. Эрлигур Андрасон
90'
+4
Замена
В. Эрлигур Андрасон
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
75'
70'
Замена
Р. Лушкия
️️️️
Y. Drame
64'
Желтая карточка
R. Malota
39'
Желтая карточка
А. Джемайли
37'
Желтая карточка
А. Алекси
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
M. VilhjÃ¡lmsson
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Эгнатия
12
Ilir Dabjani
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
4
Замик Алиев
ЦЗ
44
Абдурраман Фангай
ПЗ
6
Альбано Алекси
ОП
28
Alessandro Ahmetaj
ЦП
82
Реди Каса
ЦП
13
Renato Malota
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
Викингур
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Эгнатия
1
Klajdi Kuka
ВР
10
Реги Лушкия
АП
4-1-2-3
1
Йонссон
6
Ватнхамар
4
Экрот
5
Фьолусон
22
Гуннарссон
7
Агнарссон
25
Ингимундарсон
10
Паньед
22
23
Хансен
27
4-1-2-2
12
44
Фангай
19
Джемайли
4
Алиев
16
Ндреца
6
Алекси
28
82
Каса
27
13
25
Ингимундарсон
8
Андрасон
8
Андрасон
25
Ингимундарсон
7
Агнарссон
23
23
7
Агнарссон
27
21
Трандарсон
21
Трандарсон
27
27
10
Лушкия
10
Лушкия
27
Остались в запасе
Викингур
Эгнатия
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
1
Klajdi Kuka
ВР
Остались в запасе
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Klajdi Kuka
ВР
Статистика матча Викингур - Эгнатия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Эгнатия
Лига конференций, 5 тур
Эгнатия
- : -
10.12.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Лига конференций, 1 тур
Эгнатия
1 : 1
15.10.2026
Мидтьюлланд
Лига Европы, 4 раунд
Лиллестрем
2 : 1
27.08.2026
Эгнатия
Информация о матче
Главный судья:
Johan Hendrik Ellefsen, Faroe Islands
Стадион:
Víkingsvollur Stadium, Reykjavik
Новости команд
Все
Викингур
Эгнатия
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Борац» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Викингур» – «Борац»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Тун» – «Викингур Рейкьявик»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Хапоэль БШ» – «Викингур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
«Лиллестрем» – «Эгнатия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+