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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - Эфиопия
Замбия - Эфиопия: обзор матча 21 января 2013
Замбия
21.01.2013, понедельник, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эфиопия
45+3'
К. Мбесума
65'
А. Гирма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замбия - Эфиопия
90'
+4
Желтая карточка
А. Бутако
90'
+3
Замена
Ф. Ибрахим
️️️️
М. Тешоме
Замена
Э. Маюка
️️️️
К. Катонго
85'
Замена
М. Муленга
️️️️
А. Чанса
77'
Желтая карточка
К. Мбесума
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Гирма
Пас отдал
С. Саид
64'
Замена
А. Хинтса
️️️️
Г. Кебеде
Замена
Д. Муленга
️️️️
Д. Мусонда
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбесума
Пас отдал
А. Чанса
45'
+3
Желтая карточка
Д. Мусонда
45'
+1
40'
Желтая карточка
А. Хаилу
39'
Замена
З. Дересе
️️️️
Ш. Бекеле
35'
Красная карточка
Д. Тассев
25'
Пенальти не реализован!
С. Саид
Желтая карточка
Ч. Лунгу
24'
Желтая карточка
С. Сунзу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
5
Хичани Химонде
ЦЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
19
Натан Синкала
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Эфиопия
22
Джемал Тассев
ВР
4
Абебав Бутако
ЦЗ
5
Айналем Хаилу
ЦЗ
17
Сейоюм Тесфайе
ЦЗ
12
Биаджележн Элиас
ЦЗ
14
Мениахел Тешоме
ЦП
8
Асрат Мегерса
ЦП
18
Шимелис Бекеле
ЦП
7
Саладин Саид
ЦФ
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
19
Адане Гирма
ЦФ
Главный тренер
Севнет Бишоу
Замбия
22
Дэнни Муниао
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
14
Ноах Чивута
ЦП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
10
Мукука Муленга
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
7
Джейкоб Муленга
ЦФ
Эфиопия
1
Сисэй Банча
ВР
23
Зерихун Дересе
ВР
2
Дегу Дебебе
ЦЗ
6
Алула Гирма
ЦЗ
10
Берхану Богале
ЦП
20
Бехаилу Ассефа
ЦП
15
Давит Эстифанос
ЦП
13
Фуад Ибрахим
ЦП
21
Аддис Хинтса
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
3-2-3-2
16
Мвине
13
Сунзу
6
Нкаусу
17
Калаба
5
Химонде
4
Мусонда
8
Чанса
19
Синкала
3
Лунгу
11
Катонго
9
Мбесума
4-3-3
22
Тассев
5
Хаилу
17
Тесфайе
12
Элиас
4
Бутако
14
Тешоме
8
Мегерса
18
Бекеле
19
Гирма
9
Кебеде
7
Саид
8
Чанса
10
Муленга
10
Муленга
8
Чанса
11
Катонго
20
Маюка
20
Маюка
11
Катонго
4
Мусонда
7
Муленга
7
Муленга
4
Мусонда
14
Тешоме
13
Ибрахим
13
Ибрахим
14
Тешоме
9
Кебеде
21
Хинтса
21
Хинтса
9
Кебеде
18
Бекеле
23
Дересе
23
Дересе
18
Бекеле
Остались в запасе
Замбия
Эфиопия
14
Ноах Чивута
ЦП
22
Дэнни Муниао
ВР
21
Жонас Сакуваа
ЦП
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
10
Берхану Богале
ЦП
2
Дегу Дебебе
ЦЗ
20
Бехаилу Ассефа
ЦП
6
Алула Гирма
ЦЗ
15
Давит Эстифанос
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
1
Сисэй Банча
ВР
Главный тренер
Севнет Бишоу
Остались в запасе
14
Ноах Чивута
ЦП
22
Дэнни Муниао
ВР
21
Жонас Сакуваа
ЦП
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
2
Френсис Касонде
ЛЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
15
Вилльям Нжобву
ЦП
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
Остались в запасе
10
Берхану Богале
ЦП
2
Дегу Дебебе
ЦЗ
20
Бехаилу Ассефа
ЦП
6
Алула Гирма
ЦЗ
15
Давит Эстифанос
ЦП
11
Оумед Укури
ЦФ
1
Сисэй Банча
ВР
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Севнет Бишоу
Статистика матча Замбия - Эфиопия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Стадион:
Мбомбела
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