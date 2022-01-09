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Расписание матчей
Кубок Африки
Эфиопия - Кабо-Верде
Эфиопия - Кабо-Верде: обзор матча 09 января 2022
Эфиопия
09.01.2022, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кабо-Верде
45+1'
Ж. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эфиопия - Кабо-Верде
86'
Замена
Вагнер
️️️️
Ж. Таварес
Замена
М. Кассим
️️️️
С. Дагначев
82'
76'
Замена
П. Андраде
️️️️
Х. Монтейру
68'
Замена
В. Семеду
️️️️
Г. Родригеш
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
Г. Родригеш
Желтая карточка
А. Тамене
39'
25'
Желтая карточка
Г. Родригеш
Замена
М. Дебеде
️️️️
М. Мохаммед
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эфиопия
0
Теклемариам Шанко
ВР
11
Сулеман Хамид
ЦЗ
15
Ашалев Тамене
ЦЗ
16
Яред Байе
ЦЗ
2
Рамадан Есуф
ЦЗ
3
Месуд Мохаммед
ЦП
7
Сурафел Дагначев
ЦП
8
Амануэль Йоханис
ЦП
11
Амануэль Гебремайкл
ЦФ
9
Гетанех Кебеде
ЦФ
10
Абубекер Насир
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
0
Стивен Фортеш
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
10
Хамиру Монтейру
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
19
Жулио Таварес
ЦФ
4
Роберту Лопеш
ЦФ
5
Нуну Борхес
ЦФ
16
Дилан Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Эфиопия
1
Джемал Тассью
ВР
4
Мигнот Дебеде
ЦЗ
13
Ахмед Решид
ЦЗ
0
Деста Йоханнес
ЦЗ
14
Фитсум Алему
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
ЦП
17
Безабех Мелейо
ЦП
21
Асрат Тонжо
ЦП
13
Фирью Соломон
ЦП
26
Муджиб Кассим
ЦФ
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Кабо-Верде
0
Элбер Эвора
ВР
17
Вилли Семеду
ЛВ
0
Вагнер
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
4-3-3
0
Шанко
11
Хамид
16
Байе
2
Есуф
15
Тамене
3
Мохаммед
7
Дагначев
8
Йоханис
10
Насир
9
Кебеде
11
Гебремайкл
3-2-1-4
12
Роша
0
Фортеш
2
Стопира
22
Фортеш
10
Монтейру
18
Роша
11
Родригеш
16
Тавареш
5
Борхес
4
Лопеш
19
Таварес
3
Мохаммед
4
Дебеде
4
Дебеде
3
Мохаммед
7
Дагначев
26
Кассим
26
Кассим
7
Дагначев
11
Родригеш
17
Семеду
17
Семеду
11
Родригеш
19
Таварес
0
Вагнер
0
Вагнер
19
Таварес
10
Монтейру
6
Андраде
6
Андраде
10
Монтейру
Остались в запасе
Эфиопия
Кабо-Верде
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЦЗ
0
Деста Йоханнес
ЦЗ
14
Фитсум Алему
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
ЦП
17
Безабех Мелейо
ЦП
21
Асрат Тонжо
ЦП
13
Фирью Соломон
ЦП
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Главный тренер
Вубету Абате
0
Элбер Эвора
ВР
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Джемал Тассью
ВР
13
Ахмед Решид
ЦЗ
0
Деста Йоханнес
ЦЗ
14
Фитсум Алему
ЦП
6
Гаточ Паном
ЦП
19
Шимекет Гугса
ЦП
17
Безабех Мелейо
ЦП
21
Асрат Тонжо
ЦП
13
Фирью Соломон
ЦП
9
Месфин Тафессе
ЦФ
Остались в запасе
0
Элбер Эвора
ВР
Главный тренер
Вубету Абате
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Эфиопия - Кабо-Верде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Олембе
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