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Расписание матчей
Эквадор - Польша
Эквадор - Польша: обзор матча 13 октября 2010
Эквадор
13.10.2010, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Польша
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эквадор - Польша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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