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Сток Сити - Динамо К
Сток Сити - Динамо К: обзор матча 02 декабря 2011
Сток Сити
02.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
81'
К. Джонс
27'
М. Апсон (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Динамо К
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Пеннант
Замена
М. Нинкович
️️️️
Юссуф
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Джонс
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Пеннант
Желтая карточка
Р. Хут
Замена
Л. Алмейда
️️️️
А. Шевченко
Замена
Р. Фуллер
️️️️
С. Диао
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Апсон
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
7
Джермэйн Пеннант
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Бетао
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
88
Александр Алиев
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
3
Хиггинботэм
6
Хут
4
Апсон
5
Шоттон
7
Пеннант
15
Диао
8
Паласиос
5
Делап
35
Джером
9
Джонс
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
34
Хачериди
3
Бетао
5
Вукоевич
88
Алиев
20
Гусев
7
Шевченко
7
Ярмоленко
12
Идейе
7
Пеннант
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
7
Пеннант
15
Диао
19
Фуллер
19
Фуллер
15
Диао
9
Джонс
19
Уолтерс
19
Уолтерс
9
Джонс
7
Шевченко
44
Алмейда
44
Алмейда
7
Шевченко
24
Юссуф
36
Нинкович
36
Нинкович
24
Юссуф
Остались в запасе
Сток Сити
Динамо К
13
Карло Нэш
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
35
Максим Коваль
ВР
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Сток Сити - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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