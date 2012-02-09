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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо К - Рубин
Динамо К - Рубин: обзор матча 09 февраля 2012
Динамо К
09.02.2012, четверг, 21:30
Marbella Cup, Финал
1 : 2
Завершен
Рубин
86'
А. Милевский
23'
Г. Карадениз
90+4'
Р. Еременко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Рубин
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Еременко
ГОЛ! 1:1!
А. Милевский
Замена
Дуду
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Н. Бочаров
️️️️
О. Мартинс
Замена
Р. Еременко
️️️️
П. Немов
Замена
А. Алиев
️️️️
Л. Аруна
Замена
А. Милевский
️️️️
М. Нинкович
Замена
С. Навас
️️️️
А. Касаев
Замена
В. Дядюн
️️️️
Н. Вальдес
Замена
А. Рязанцев
️️️️
К. Ансальди
ГОЛ! 0:1!
Г. Карадениз
20'
Пенальти не реализован!
Н. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-2-2
1
Шовковский
3
Попов
34
Хачериди
3
Бетао
21
Данило Силва
36
Нинкович
25
Аруна
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
14
Мехмеди
4-2-2-2
1
Арлаускис
23
Кузьмин
76
Шаронов
16
Боккетти
14
Ансальди
5
Немов
15
Кисляк
11
Касаев
61
Карадениз
9
Мартинс
16
Вальдес
25
Аруна
88
Алиев
88
Алиев
25
Аруна
7
Ярмоленко
92
Дуду
92
Дуду
7
Ярмоленко
36
Нинкович
0
Милевский
0
Милевский
36
Нинкович
9
Мартинс
34
Бочаров
34
Бочаров
9
Мартинс
11
Касаев
44
Навас
44
Навас
11
Касаев
14
Ансальди
7
Рязанцев
7
Рязанцев
14
Ансальди
5
Немов
26
Еременко
26
Еременко
5
Немов
16
Вальдес
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вальдес
Остались в запасе
Динамо К
Рубин
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
80
Алиреза Хагиги
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо К - Рубин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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