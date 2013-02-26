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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Динамо К
Краснодар - Динамо К: обзор матча 26 февраля 2013
Краснодар
26.02.2013, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Динамо К
Замена
К. Морозов
️️️️
В. Коман
90'
86'
Желтая карточка
Т. Михалик
65'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
А. Ярмоленко
65'
Замена
А. Цуриков
️️️️
Н. Кранчар
65'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Вида
65'
Замена
Д. Бойко
️️️️
А. Шовковский
61'
Замена
М. Рубен
️️️️
Б. Идейе
61'
Замена
Е. Селин
️️️️
Т. Тайво
56'
Замена
Р. Безус
️️️️
М. Велозу
50'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Л. Аруна
Замена
И. Ламбарский
️️️️
М. Перейра
46'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
О. Гусев
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
46'
Замена
М. Абреу
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
С. Петров
46'
Замена
И. Смольников
️️️️
Д. Анджелкович
46'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
Тейку
️️️️
А. Мартынович
46'
Желтая карточка
Вандерсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
35
Максим Коваль
ВР
71
Денис Бойко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-3-1
1
Городов
20
Игнатьев
14
Мартынович
4
Тубич
33
Анджелкович
98
Петров
22
Жоаозиньо
78
Коман
10
Перейра
14
Вандерсон
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
21
Вида
34
Хачериди
0
Тайво
20
Гусев
44
Велозу
25
Аруна
19
Кранчар
7
Ярмоленко
12
Идейе
78
Коман
5
Морозов
5
Морозов
78
Коман
4
Тубич
55
Нахушев
55
Нахушев
4
Тубич
14
Мартынович
4
Тейку
4
Тейку
14
Мартынович
33
Анджелкович
8
Смольников
8
Смольников
33
Анджелкович
98
Петров
25
Шипицин
25
Шипицин
98
Петров
10
Перейра
19
Ламбарский
19
Ламбарский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
26
Абреу
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
1
Шовковский
71
Бойко
71
Бойко
1
Шовковский
0
Тайво
33
Селин
33
Селин
0
Тайво
21
Вида
17
Михалик
17
Михалик
21
Вида
19
Кранчар
9
Цуриков
9
Цуриков
19
Кранчар
7
Ярмоленко
5
Вукоевич
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
44
Велозу
90
Безус
90
Безус
44
Велозу
25
Аруна
19
Гармаш
19
Гармаш
25
Аруна
12
Идейе
15
Рубен
15
Рубен
12
Идейе
20
Гусев
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Гусев
Остались в запасе
Краснодар
Динамо К
77
Нукри Ревишвили
ВР
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Георгий Бущан
ВР
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Краснодар - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Саулюс Атманавичус
Стадион:
Ozon Арена
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