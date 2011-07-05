Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Дюделанж - Санта-Колома
Дюделанж - Санта-Колома: обзор матча 05 июля 2011
Дюделанж
05.07.2011, вторник, 20:30
Лига Чемпионов
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Санта-Колома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дюделанж - Санта-Колома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Новости команд
Все
Дюделанж
Санта-Колома
«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры
2023.12.08 13:40
2
Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»
2023.11.23 22:07
1
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры
2023.12.08 13:40
2
Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»
2023.11.23 22:07
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+