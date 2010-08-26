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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Днепр
Лех - Днепр: обзор матча 26 августа 2010
Лех
26.08.2010, четверг, 22:15
Лига Европы
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Днепр
Замена
Я. Запотока
️️️️
С. Кривец
Замена
К. Дрыгас
️️️️
С. Стилич
Желтая карточка
А. Вихнярек
Замена
А. Вихнярек
️️️️
Ж. Чибамба
Желтая карточка
Л. Энрикес
Замена
А. Гладкий
️️️️
Е. Селезнев
Замена
В. Гоменюк
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
А. Русол
Желтая карточка
Е. Чеберячко
19'
Желтая карточка
С. Кравченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
3
Иван Джурджевич
ВР
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
27
Яцек Келб
ЦП
10
Сергей Кривец
ЦП
14
Семир Стилич
АП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Лех
13
Ян Запотока
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Днепр
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-3-1-1
3
Джурджевич
31
Энрикес
23
Кикут
5
Арболеда
22
Войтковяк
6
Бандровски
10
Кривец
27
Келб
14
Стилич
99
Чибамба
3-2-3-1-1
1
Каниболоцкий
25
Холек
16
Русол
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Денисов
14
Кравченко
25
Калиниченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Кривец
13
Запотока
13
Запотока
10
Кривец
14
Стилич
14
Дрыгас
14
Дрыгас
14
Стилич
99
Чибамба
18
Вихнярек
18
Вихнярек
99
Чибамба
25
Калиниченко
8
Гоменюк
8
Гоменюк
25
Калиниченко
11
Селезнев
20
Гладкий
20
Гладкий
11
Селезнев
Остались в запасе
Лех
Днепр
Главный тренер
Яцек Зелинский
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Яцек Зелинский
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Лех - Днепр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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