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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Днепр
Лацио - Днепр: обзор матча 26 ноября 2015
Лацио
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
3 : 1
Завершен
Днепр
4'
А. Кандрева
68'
М. Пароло
90+3'
Ф. Джорджевич
65'
Б. Гама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Днепр
ГОЛ! 3:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
Д. Катальди
90'
+3
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
85'
83'
Желтая карточка
Л. Матос
Замена
С. Лулич
️️️️
Р. Кишна
81'
79'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
М. Пароло
78'
74'
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Федецкий
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Матри
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
Р. Кишна
68'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Клозе
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гама
57'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Безус
Желтая карточка
Ш. Раду
53'
41'
Замена
А. Пико
️️️️
Матеус
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
М. Пароло
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
90
Данило
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-3
1
Бериша
26
Раду
19
Джентилетти
33
Маурисио
25
Конко
16
Пароло
32
Катальди
87
Кандрева
21
Матри
35
Кишна
11
Клозе
3-2-3-2
71
Бойко
23
Дуглас
18
Гуйе
19
Чигринский
44
Федецкий
3
Лео Матос
90
Данило
90
Безус
16
Гама
99
Матеус
11
Селезнев
35
Кишна
19
Лулич
19
Лулич
35
Кишна
11
Клозе
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
11
Клозе
21
Матри
20
Джорджевич
20
Джорджевич
21
Матри
99
Матеус
36
Пико
36
Пико
99
Матеус
44
Федецкий
28
Шахов
28
Шахов
44
Федецкий
90
Безус
10
Зозуля
10
Зозуля
90
Безус
Остались в запасе
Лацио
Днепр
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Лацио - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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