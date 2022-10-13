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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вадуц - Днепр-1
Вадуц - Днепр-1: обзор матча 13 октября 2022
Вадуц
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 4 тур
1 : 2
Завершен
Днепр-1
30'
Э. Растодер
25'
Я. Амаш
90+1'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вадуц - Днепр-1
90'
+5
Желтая карточка
М. Валеф
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Довбик
Пас отдал
В. Танчик
Замена
М. Суттер
️️️️
Д. Джокич
87'
83'
Замена
️️️️
А. Пихаленок
83'
Замена
И. Когут
️️️️
Д. Бланко
78'
Желтая карточка
В. Рубчинский
Замена
Т. Чичек
️️️️
Э. Растодер
76'
76'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Р. Бабенко
71'
Желтая карточка
А. Громов
Замена
Ф. Сасере
️️️️
М. Хаджи
66'
Замена
Н. Хаслер
️️️️
Р. Фоссо
66'
63'
Желтая карточка
В. Танчик
60'
Замена
А. Громов
️️️️
Ф. Бахлули
60'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Гуцуляк
Желтая карточка
Р. Фоссо
54'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
Ф. Фехр
46'
ГОЛ! 1:1!
Э. Растодер
Пас отдал
Ф. Фехр
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Амаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
29
Габриэль Исик
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
20
Симон Люхингер
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
28
Артем Громов
ЦФ
3-4-1-2
1
Бюхель
29
Исик
19
Джемайли
43
Иодисе
14
Гаич
30
Добрас
80
Фоссо
47
Фехр
77
Хаджи
74
Растодер
19
Джокич
3-1-3-2-1
93
Валеф
3
Адамюк
5
Сваток
25
Амаш
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
27
Бланко
10
Бахлули
11
Гуцуляк
9
Довбик
80
Фоссо
4
Хаслер
4
Хаслер
80
Фоссо
74
Растодер
10
Чичек
10
Чичек
74
Растодер
47
Фехр
19
Ульрих
19
Ульрих
47
Фехр
19
Джокич
9
Суттер
9
Суттер
19
Джокич
77
Хаджи
27
Сасере
27
Сасере
77
Хаджи
27
Бланко
25
Когут
25
Когут
27
Бланко
8
Бабенко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
34
Танчик
34
Танчик
11
Гуцуляк
10
Бахлули
28
Громов
28
Громов
10
Бахлули
Остались в запасе
Вадуц
Днепр-1
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
20
Симон Люхингер
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
20
Симон Люхингер
ЦП
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ЦЗ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Вадуц - Днепр-1
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
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