Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Днепр-1 - Спартак Тр
Днепр-1 - Спартак Тр: обзор матча 31 августа 2023
Днепр-1
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спартак Тр
61'
Н. Горосито (АГ)
3'
Э. Даниэль
106'
М. Буката
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Спартак Тр
120'
+3
Замена
M. Ujlaky
️️️️
Э. Даниэль
Замена
В. Танчик
️️️️
Д. Мирошниченко
119'
113'
Замена
Р. Прохазка
️️️️
К. Офори
Вторая желтая
О. Горин
108'
106'
ГОЛ! 1:2!
М. Буката
106'
Замена
Я. Паур
️️️️
С. Коса
Желтая карточка
О. Горин
103'
Замена
О. Горин
️️️️
В. Рубчинский
101'
Красная карточка
Р. Бабенко
99'
91'
Замена
М. Буката
️️️️
F. Bainović
91'
Замена
P. Azango
️️️️
М. Ристовски
Желтая карточка
Д. Бланко
82'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Билл
77'
63'
Желтая карточка
M. Šulek
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Горосито
61'
Замена
Д. Бланко
️️️️
Б. Леднев
46'
Замена
С. Горбунов
️️️️
А. Каплиенко
46'
46'
Замена
M. Šulek
️️️️
К. Кострна
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Даниэль
Пас отдал
М. Микович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
80
Адриан Зеликович
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
26
Себастьян Коса
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
16
Николас Горосито
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
27
Доминго Бланко
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
18
Martin Šulek
ЦЗ
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
14
Ricardo Pena
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
20
Azeez Oseni
ЦФ
4-3-3
1
Кинарейкин
3
Кравец
18
Каплиенко
5
Сваток
11
Мирошниченко
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
30
Леднев
99
Билл
2-3-1-4
71
Такац
24
Кострна
2
Штетина
80
Зеликович
25
77
Ристовски
23
Даниэль
97
Офори
16
Горосито
29
Микович
26
Коса
18
Каплиенко
20
Горбунов
20
Горбунов
18
Каплиенко
15
Рубчинский
25
Горин
25
Горин
15
Рубчинский
30
Леднев
27
Бланко
27
Бланко
30
Леднев
11
Мирошниченко
34
Танчик
34
Танчик
11
Мирошниченко
99
Билл
9
Филиппов
9
Филиппов
99
Билл
24
Кострна
18
18
24
Кострна
23
Даниэль
13
13
23
Даниэль
25
28
Буката
28
Буката
25
97
Офори
6
Прохазка
6
Прохазка
97
Офори
26
Коса
17
Паур
17
Паур
26
Коса
77
Ристовски
11
11
77
Ристовски
Остались в запасе
Днепр-1
Спартак Тр
23
Евгений Волынец
ВР
93
Макс Валеф
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
42
Евгений Пасич
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
72
Martin Vantruba
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
14
Ricardo Pena
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
93
Макс Валеф
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
42
Евгений Пасич
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
14
Ricardo Pena
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Михал Гаспарик
Статистика матча Днепр-1 - Спартак Тр
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Новости команд
Все
Днепр-1
Спартак Тр
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Черноморец» – «Днепр-1»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:46
«Днепр-1» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
2024.05.19 12:38
«Днепр-1» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:41
«Днепр-1» – «Кривбасс»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:55
«Жирону» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на Украине при трансфере Довбика
2024.05.03 16:58
«Спартак Трнава» – «Хибернианс»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.56
2025.07.30 20:36
«Хэкен» – «Спартак Трнава» прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Хэкен» – «Спартак Трнава»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 08:49
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Спартак» из Трнавы
2021.08.16 12:22
Лига Европы. «Зальцбург» выиграл группу с шестью победами и другие результаты
2018.12.14 01:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+