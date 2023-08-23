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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Днепр-1
Спартак Тр - Днепр-1: обзор матча 23 августа 2023
Спартак Тр
23.08.2023, среда, 19:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Днепр-1
55'
К. Офори
67'
А. Пихаленок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Днепр-1
90'
+9
Желтая карточка
Я. Кинарейкин
89'
Вторая желтая
И. Когут
88'
Замена
О. Горин
️️️️
А. Пихаленок
Замена
P. Azango
️️️️
М. Микович
82'
74'
Желтая карточка
И. Когут
72'
Замена
А. Филиппов
️️️️
Б. Леднев
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пихаленок
59'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
С. Горбунов
59'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
Желтая карточка
A. Oseni
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Офори
Пас отдал
Э. Даниэль
55'
Желтая карточка
К. Офори
53'
Замена
S. Štefánik
️️️️
Р. Прохазка
46'
Замена
A. Oseni
️️️️
М. Буката
46'
Замена
М. Ристовски
️️️️
М. Джуричин
46'
45'
+8
Желтая карточка
В. Рубчинский
Желтая карточка
М. Буката
45'
+6
45'
+6
Желтая карточка
А. Сваток
Желтая карточка
Э. Даниэль
13'
5'
Красная карточка
Э. Сарапий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
24
Кристиан Кострна
ПЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
80
Адриан Зеликович
ЦП
23
Эрик Даниэль
ПВ
6
Роман Прохазка
ЦФ
97
Келвин Офори
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Александр Кучер
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
77
Милан Ристовски
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
16
Николас Горосито
ЦФ
11
Philip Azango
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
25
Игорь Когут
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Билл
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
2-3-1-4
71
Такац
2
Штетина
24
Кострна
7
Джуричин
28
Буката
80
Зеликович
23
Даниэль
6
Прохазка
26
Коса
29
Микович
97
Офори
4-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
20
Горбунов
5
Сваток
3
Кравец
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
30
Леднев
11
Гуцуляк
6
Прохазка
26
26
6
Прохазка
7
Джуричин
77
Ристовски
77
Ристовски
7
Джуричин
28
Буката
20
20
28
Буката
29
Микович
11
11
29
Микович
20
Горбунов
18
Каплиенко
18
Каплиенко
20
Горбунов
8
Пихаленок
25
Горин
25
Горин
8
Пихаленок
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
30
Леднев
9
Филиппов
9
Филиппов
30
Леднев
Остались в запасе
Спартак Тр
Днепр-1
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
16
Николас Горосито
ЦФ
Главный тренер
Михал Гаспарик
93
Макс Валеф
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
31
Dobrivoj Rusov
ВР
5
Miha Kompan Breznik
ЦЗ
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
18
Martin Šulek
ЦЗ
14
Ricardo Pena
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
16
Николас Горосито
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
99
Билл
ПВ
Главный тренер
Михал Гаспарик
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Спартак Тр - Днепр-1
4
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
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