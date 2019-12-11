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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Манчестер Сити
Динамо Загреб - Манчестер Сити: обзор матча 11 декабря 2019
Динамо Загреб
11.12.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 4
Завершен
Манчестер Сити
10'
Д. Ольмо
34'
Г. Жезус
50'
Г. Жезус
54'
Г. Жезус
84'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Манчестер Сити
84'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
82'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Н. Отаменди
Замена
И. Хайрович
️️️️
М. Оршич
81'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Гояк
81'
73'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Родри
66'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Г. Жезус
Замена
М. Гира
️️️️
Д. Кадзиор
59'
54'
ГОЛ! 1:3!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Менди
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Ф. Фоден
Желтая карточка
А. Адеми
34'
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Марез
ГОЛ! 1:0!
Д. Ольмо
Пас отдал
Д. Кадзиор
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Ловро Майер
ЦП
36
Марко Гира
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
2-5-2-1
25
Ливакович
29
Мубандже
30
Стоянович
6
Моро
14
Гояк
92
Кадзиор
66
Дилавер
45
Адеми
99
Оршич
20
Ольмо
9
Петкович
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Канселу
24
Гарсия
30
Отаменди
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
14
Гояк
14
Майер
14
Майер
14
Гояк
99
Оршич
20
Хайрович
20
Хайрович
99
Оршич
92
Кадзиор
36
Гира
36
Гира
92
Кадзиор
9
Жезус
47
Зинченко
47
Зинченко
9
Жезус
30
Отаменди
2
Харвуд-Беллис
2
Харвуд-Беллис
30
Отаменди
16
Родри
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Родри
Остались в запасе
Динамо Загреб
Манчестер Сити
17
Лука Иванушец
АП
24
Даниэль Загорац
ВР
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
33
Скотт Карсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Лука Иванушец
АП
24
Даниэль Загорац
ВР
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Динамо Загреб - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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