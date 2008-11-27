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Расписание матчей
Динамо Загреб - Спартак
Динамо Загреб - Спартак: обзор матча 27 ноября 2008
Динамо Загреб
27.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
74'
И. Саенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Спартак
Желтая карточка
М. Манджукич
+4
+4
Желтая карточка
И. Саенко
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Баженов
Замена
Саммир
️️️️
Л. Ибаньес
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 0:1!
И. Саенко
Пас отдал
А. Малоян
Замена
Этто
️️️️
Д. Ловрен
Желтая карточка
Р. Ковач
Желтая карточка
И. Бишчан
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Прудников
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Желтая карточка
И. Врдоляк
Замена
️️️️
П. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Томислав Бутина
ВР
33
Мирко Хргович
ЛЗ
22
Игор Бишчан
(К)
ЦЗ
18
Гильермо
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ПЗ
3
Луис Ибаньес
ЛП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
77
Педро Моралес
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
15
Радослав Ковач
(К)
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
77
Этто
ПЗ
19
Саммир
ЦП
0
Томислав Шокота
ЦФ
5
Анте Томич
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
4-4-1
1
Бутина
33
Хргович
22
Бишчан
18
Гильермо
6
Ловрен
3
Ибаньес
47
Бадель
77
Моралес
21
Врдоляк
9
Манджукич
4-1-4-1
1
Плетикоса
18
Паршивлюк
30
Фатхи
25
Йиранек
3
Родригес
15
Ковач
32
Баженов
8
Павленко
39
Ковальчук
10
Саенко
89
Прудников
6
Ловрен
77
Этто
77
Этто
6
Ловрен
3
Ибаньес
19
Саммир
19
Саммир
3
Ибаньес
8
Павленко
10
Григорьев
10
Григорьев
8
Павленко
32
Баженов
21
Зотов
21
Зотов
32
Баженов
89
Прудников
0
Малоян
0
Малоян
89
Прудников
Остались в запасе
Динамо Загреб
Спартак
0
Томислав Шокота
ЦФ
25
Иван Келава
ВР
5
Анте Томич
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
0
Томислав Шокота
ЦФ
25
Иван Келава
ВР
5
Анте Томич
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
Главный тренер
Марьян Влак
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Динамо Загреб - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
21.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Помощники судьи:
Детлер Шеппе
Кай Фосс (оба - Германия)
Делегат:
Ян Дамгор (Дания)
Стадион:
Максимир
Посещаемость:
12000 из 38923 зрителей (30%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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