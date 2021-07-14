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Лига чемпионов 2026/2027
Нефтчи - Динамо Тб
Нефтчи - Динамо Тб: обзор матча 14 июля 2021
Нефтчи
14.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Тб
58'
Э. Махмудов (П)
51'
М. Радин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нефтчи - Динамо Тб
90'
+1
Желтая карточка
N. Iashvili
90'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
М. Радин
90'
Замена
N. Iashvili
️️️️
Л. Харабадзе
Желтая карточка
О. Булудов
81'
74'
Замена
А. Меквабишвили
️️️️
Б. Кардава
71'
Желтая карточка
S. Gbegnon
70'
Замена
Б. Осеи
️️️️
Г. Куция
64'
Желтая карточка
Г. Куция
Желтая карточка
Ю. Лаваль
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Махмудов
58'
Желтая карточка
М. Мбодж
55'
52'
Желтая карточка
G. Gabedava
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Радин
45'
+1
Желтая карточка
М. Радин
Желтая карточка
C. Meza Colli
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
20
Мерт Челик
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
26
Омар Булудов
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
César Meza Colli
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Динамо Тб
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
5
Гиорги Папава
ЦЗ
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
7
Милан Радин
ЦП
8
Бакар Кардава
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
1
Roin K'vaskhvadze
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Нефтчи
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
Динамо Тб
40
Лука Куталадзе
ВР
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
3-3-1-4
20
Челик
26
Мбодж
26
Булудов
36
Кане
34
8
Махмудов
7
Лаваль
10
10
Алескеров
6
30
4-4-3
4
Хвадагиани
5
Папава
29
31
Харабадзе
8
Кардава
27
Куция
32
Марушич
7
Радин
9
19
1
31
Харабадзе
24
24
31
Харабадзе
8
Кардава
23
Меквабишвили
23
Меквабишвили
8
Кардава
7
Радин
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
7
Радин
27
Куция
24
Осеи
24
Осеи
27
Куция
Остались в запасе
Нефтчи
Динамо Тб
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
97
Хаял Наджафов
ЦП
11
Harramiz
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
40
Лука Куталадзе
ВР
13
Omar Migineishvili
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
94
Alirza Müshtabazada
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
37
Vusal Asgarov
ЦФ
70
Asim Alizada
ЦФ
72
Emin Zamanov
ЦФ
97
Хаял Наджафов
ЦП
11
Harramiz
ЦФ
Остались в запасе
31
Giorgi Chkhetiani
ЦФ
40
Лука Куталадзе
ВР
13
Omar Migineishvili
ЦФ
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
29
Tornike Akhvlediani
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Нефтчи - Динамо Тб
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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