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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Тб - Нефтчи
Динамо Тб - Нефтчи: обзор матча 07 июля 2021
Динамо Тб
07.07.2021, среда, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Нефтчи
36'
З. Марушич
56'
Э. Махмудов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Тб - Нефтчи
90'
Замена
M. Abbasov
️️️️
S. Bougrine
86'
Замена
О. Булудов
️️️️
Ю. Лаваль
Желтая карточка
Б. Кардава
84'
Замена
Б. Осеи
️️️️
F. Sporkslede
83'
77'
Желтая карточка
Ю. Лаваль
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
Г. Куция
68'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
З. Марушич
Пас отдал
М. Радин
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Тб
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
5
Гиорги Папава
ЦЗ
4
Саба Хвадагиани
ЦЗ
29
Fabian Sporkslede
ЦЗ
7
Милан Радин
ЦП
8
Бакар Кардава
ЦП
27
Георгий Куция
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
1
Roin K'vaskhvadze
ЦФ
19
Simon Gbegnon
ЦФ
9
Giorgi Gabedava
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Нефтчи
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
20
Мерт Челик
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
34
Sabir Bougrine
ЦП
30
Aqil Mammadov
ЦФ
11
Harramiz
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Самир Абасов
Динамо Тб
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
24
Nodar Iashvili
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
97
Хаял Наджафов
ЦП
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
0
M. Abbasov
ЦФ
4-4-3
31
Харабадзе
4
Хвадагиани
29
5
Папава
7
Радин
27
Куция
32
Марушич
8
Кардава
9
19
1
2-3-1-4
26
Мбодж
20
Челик
36
Кане
8
Махмудов
34
7
Лаваль
10
Алескеров
6
11
30
29
24
Осеи
24
Осеи
29
27
Куция
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
27
Куция
7
Лаваль
26
Булудов
26
Булудов
7
Лаваль
34
0
0
34
Остались в запасе
Динамо Тб
Нефтчи
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
Главный тренер
Темури Кецбая
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
97
Хаял Наджафов
ЦП
Главный тренер
Самир Абасов
Остались в запасе
3
Александре Каландадзе
ЦЗ
24
Nodar Iashvili
ЦФ
13
Omar Migineishvili
ЦФ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
Остались в запасе
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
19
Fehmin Muradbeyli
ЦФ
97
Хаял Наджафов
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Самир Абасов
Статистика матча Динамо Тб - Нефтчи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
- : -
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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