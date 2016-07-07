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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Динамо Мн
Спартак - Динамо Мн: обзор матча 07 июля 2016
Спартак
07.07.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак - Динамо Мн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Судува
0 : 0
16.08.2018
Спартак
Лига Европы, 3 раунд
Спартак
0 : 1
09.08.2018
Судува
Лига Европы, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 3
02.08.2018
Спартак
Лига Европы, 2 раунд
Спартак
6 : 0
26.07.2018
Ла Фиорита
Лига чемпионов, 1 раунд
Црвена Звезда
2 : 0
17.07.2018
Спартак
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
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