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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Рух
Десна - Рух: обзор матча 17 сентября 2021
Десна
17.09.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рух
90'
А. Тотовицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Рух
Желтая карточка
R. Mysak
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Сыч
ГОЛ! 1:0!
А. Тотовицкий
90'
Замена
В. Волошин
️️️️
С. Болбат
87'
84'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
А. Борячук
83'
Замена
Р. Лях
️️️️
Б. Бойчук
Замена
T. Zaviysky
️️️️
V. Zhuk
73'
72'
Замена
А. Сыч
️️️️
О. Притула
Желтая карточка
O. Kovtun
55'
53'
Желтая карточка
О. Притула
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
46'
Желтая карточка
V. Zhuk
40'
26'
Желтая карточка
В. Федорчук
Замена
O. Kovtun
️️️️
O. Safronov
9'
6'
Желтая карточка
А. Борячук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
2
Vadim Zhuk
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
9
Леван Арвеладзе
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
10
Остап Притула
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
2
Роман Гагун
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Десна
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
15
Викентий Волошин
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Рух
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
2-5-1-3
2
50
Болбат
8
45
Калитвинцев
11
Картушов
44
Цымбалюк
9
Арвеладзе
5
Тотовицкий
33
80
21
Безбородько
2-5
79
Панькив
10
Притула
5
Федорчук
33
Мысык
10
Бойчук
29
Белый
17
Карасюк
70
Климчук
33
0
0
33
50
Болбат
15
Волошин
15
Волошин
50
Болбат
2
9
9
2
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
23
Борячук
15
15
23
Борячук
10
Притула
5
Сыч
5
Сыч
10
Притула
10
Бойчук
73
Лях
73
Лях
10
Бойчук
Остались в запасе
Десна
Рух
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
88
Андрей Кухарук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Десна - Рух
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
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