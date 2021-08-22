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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Десна
Динамо К - Десна: обзор матча 22 августа 2021
Динамо К
22.08.2021, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Десна
32'
В. Буяльский
37'
В. Цыганков (П)
57'
В. Буяльский
79'
T. Zaviysky (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Десна
Желтая карточка
А. Тымчик
90'
86'
Замена
M. Dehtiarov
️️️️
А. Тотовицкий
Желтая карточка
И. Забарный
84'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
T. Zaviysky
79'
Замена
Б. Леднев
️️️️
Д. Антюх
78'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
68'
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Сирота
67'
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
67'
ГОЛ! 3:0!
В. Буяльский
57'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
55'
46'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Д. Безбородько
46'
Замена
С. Болбат
️️️️
Л. Арвеладзе
Замена
И. Шкурин
️️️️
Д. Гармаш
46'
45'
+2
Желтая карточка
T. Zaviysky
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Цыганков
37'
Желтая карточка
В. Буяльский
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
Н. Шапаренко
32'
4'
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Денис Антюх
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Десна
72
Igor Litovka
ВР
15
Александр Масалов
ЦЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Десна
50
Сергей Болбат
ПЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
4-3-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
34
Сирота
6
Забарный
94
Кедзиора
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
19
Гармаш
11
Цыганков
9
Антюх
1-5-2-2
72
15
Масалов
9
45
Калитвинцев
8
9
Арвеладзе
11
Картушов
5
Тотовицкий
44
Цымбалюк
21
Безбородько
33
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
34
Сирота
18
Тымчик
18
Тымчик
34
Сирота
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
9
Антюх
30
Леднев
30
Леднев
9
Антюх
19
Гармаш
17
Шкурин
17
Шкурин
19
Гармаш
9
Арвеладзе
50
Болбат
50
Болбат
9
Арвеладзе
21
Безбородько
28
Будковский
28
Будковский
21
Безбородько
5
Тотовицкий
0
0
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Динамо К
Десна
35
Руслан Нещерет
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
33
Евгений Селин
ЦФ
19
Denis Anatoliyovych Demyanenko
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Десна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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