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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Касымпаша
Денизлиспор - Касымпаша: обзор матча 08 апреля 2021
Денизлиспор
08.04.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
88'
H. Rodallega (П)
49'
К. Варга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Касымпаша
ГОЛ с пенальти! 1:1!
H. Rodallega
88'
88'
Замена
Ф. Йилдырым
️️️️
L. Sadiku
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
S. AytaÃ§
82'
82'
Замена
Т. Сербест
️️️️
Д. Дринкуотер
82'
Замена
A. Koç
️️️️
К. Варга
Замена
В. Туша
️️️️
M. Bakalorz
70'
68'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
H. Sacko
️️️️
M. Mesanovic
63'
Замена
H. Ayaroğlu
️️️️
М. Дискеруд
63'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Варга
Замена
K. Aktas
️️️️
Р. Муравски
46'
Желтая карточка
H. Rodallega
34'
Желтая карточка
Р. Муравски
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
3-2-1-4
1
Генен
15
22
4
Фабиано
42
Дискеруд
91
22
Муравски
28
Сагаль
9
11
6
4-2-2-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
4
Хаддади
25
Бречка
32
Люккассен
4
Дринкуотер
10
Хайрадинович
7
Коомсон
7
Варга
24
92
Телин
6
25
Туша
25
Туша
6
42
Дискеруд
20
20
42
Дискеруд
91
7
7
91
9
9
9
9
22
Муравски
5
5
22
Муравски
24
23
Йилдырым
23
Йилдырым
24
4
Дринкуотер
15
Сербест
15
Сербест
4
Дринкуотер
7
Коомсон
8
Бистрович
8
Бистрович
7
Коомсон
7
Варга
71
71
7
Варга
Остались в запасе
Денизлиспор
Касымпаша
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Денизлиспор - Касымпаша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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