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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Дания
Россия - Дания: обзор матча 21 июня 2021
Россия
21.06.2021, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 3 тур
1 : 4
Завершен
Дания
70'
А. Дзюба (П)
38'
М. Дамсгор
59'
Ю. Поульсен
79'
А. Кристенсен
82'
Й. Меле
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Дания
86'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
85'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
М. Брейтуэйт
82'
ГОЛ! 1:4!
Й. Меле
Пас отдал
П. Хейбьерг
79'
ГОЛ! 1:3!
А. Кристенсен
Желтая карточка
И. Дивеев
75'
72'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Дамсгор
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Дзюба
70'
Замена
М. Мухин
️️️️
Д. Кузяев
67'
Замена
В. Караваев
️️️️
Ф. Кудряшов
67'
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Миранчук
61'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Оздоев
61'
60'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Ю. Поульсен
60'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. Васс
59'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
57'
Желтая карточка
Т. Делэни
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Дамсгор
Пас отдал
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
23
Далер Кузяев
ЛАЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Йоаким Меле
ЛАЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ПАЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Россия
12
Юрий Дюпин
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
13
Максим Мухин
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сафонов
3
Дивеев
14
Джикия
13
Кудряшов
2
Фернандес
23
Кузяев
7
Оздоев
11
Зобнин
17
Головин
11
Миранчук
22
Дзюба
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
4
Кьер
3
Вестергор
13
Кристенсен
18
Васс
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
7
Оздоев
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
7
Оздоев
13
Кудряшов
4
Караваев
4
Караваев
13
Кудряшов
23
Кузяев
13
Мухин
13
Мухин
23
Кузяев
11
Миранчук
7
Соболев
7
Соболев
11
Миранчук
18
Васс
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
18
Васс
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
14
Дамсгор
15
Нергор
15
Нергор
14
Дамсгор
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
21
Корнелиус
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
12
Дольберг
12
Дольберг
20
Поульсен
Остались в запасе
Россия
Дания
12
Юрий Дюпин
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Юрий Дюпин
ВР
1
Антон Шунин
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Денис Черышев
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Россия - Дания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Первый канал
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