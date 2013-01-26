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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Дания
Канада - Дания: обзор матча 26 января 2013
Канада
26.01.2013, суббота, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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03.10.2026
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1 : 0
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Лига наций, 4 тур
Уэльс
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01.10.2026
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Уэльс
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3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
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