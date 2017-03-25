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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Црвена Звезда - Спартак
Црвена Звезда - Спартак: обзор матча 25 марта 2017
Црвена Звезда
25.03.2017, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Спартак
44'
К. Гуелор Канга
55'
Н. Милич
25'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Црвена Звезда - Спартак
84'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Л. Мельгарехо
81'
Замена
И. Хомуха
️️️️
С. Таски
77'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Ещенко
76'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Маурисио
Замена
Н. Мильяш
️️️️
К. Гуелор Канга
69'
Замена
С. Милошевич
️️️️
М. Ристич
62'
Замена
М. Полетанович
️️️️
А. Лукович
62'
59'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Давыдов
59'
Замена
А. Самсонов
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:1!
Н. Милич
55'
Замена
Д. Кахриман
️️️️
Н. Супич
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Гуелор Канга
44'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мельгарехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
27
Неманья Супич
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Александар Лукович
(К)
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
55
Славолюб Срнич
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
(К)
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Фернандо
ОП
52
Игорь Леонтьев
ПВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Црвена Звезда
13
Дамир Кахриман
ВР
11
Стефан Милошевич
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
Спартак
59
Одри Зепатта
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
4-2-1-1-2
27
Супич
23
Ристич
3
Лукович
5
Фримпонг
33
Петкович
6
Ле Таллек
20
Дональд
8
Канга
55
Срнич
22
Боаки
26
Милич
3-4-1-2
57
Селихов
16
Боккетти
33
Маурисио
35
Таски
38
Ещенко
94
Тимофеев
20
Фернандо
17
Тигиев
52
Леонтьев
88
Давыдов
10
Мельгарехо
23
Ристич
11
Милошевич
11
Милошевич
23
Ристич
27
Супич
13
Кахриман
13
Кахриман
27
Супич
8
Канга
10
Мильяш
10
Мильяш
8
Канга
3
Лукович
4
Полетанович
4
Полетанович
3
Лукович
88
Давыдов
99
Нимели
99
Нимели
88
Давыдов
35
Таски
22
Хомуха
22
Хомуха
35
Таски
38
Ещенко
49
Самбу
49
Самбу
38
Ещенко
10
Мельгарехо
10
Сакала
10
Сакала
10
Мельгарехо
33
Маурисио
34
Макеев
34
Макеев
33
Маурисио
20
Фернандо
8
Самсонов
8
Самсонов
20
Фернандо
Остались в запасе
Црвена Звезда
Спартак
Главный тренер
Миодраг Божович
4
Константин Савичев
ПЗ
59
Одри Зепатта
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
59
Одри Зепатта
ВР
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Црвена Звезда - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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