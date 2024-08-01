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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Шарлотт - Крус Асуль
Шарлотт - Крус Асуль: обзор матча 01 августа 2024
Шарлотт
01.08.2024, четверг, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 12, 2 тур
0 : 0
Завершен
Крус Асуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Крус Асуль
Пенальти не реализован!
Л. Ромо
ГОЛ!
Б. Бронико
4:2
ГОЛ!
J. Rivero
3:2
ГОЛ!
П. Агьеман
3:1
Пенальти не реализован!
К. Родригес
ГОЛ!
Э. Вествуд
2:1
ГОЛ!
У. Антуна
1:1
ГОЛ!
К. Свидерски
1:0
Замена
Б. Туилома
️️️️
Д. Линдси
88'
82'
Замена
Э. Лира
️️️️
L. Faravelli
82'
Замена
К. Кандидо
️️️️
C. Rotondi
Замена
П. Агьеман
️️️️
Н. Петкович
73'
72'
Замена
У. Антуна
️️️️
A. Montaño
72'
Замена
A. Gutiérrez
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
Э. Вествуд
65'
65'
Желтая карточка
В. Дитта
Желтая карточка
Б. Бронико
65'
54'
Желтая карточка
C. Rotondi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
22
Давид Бингхэм
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
8
Эшли Вествуд
(К)
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
8
Никола Петкович
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Крус Асуль
23
Кевин Миер
ВР
4
Виллер Дитта
ЦЗ
33
Gonzalo Piovi
ЦЗ
15
José Rivero
(К)
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
29
Carlos Rotondi
ЦП
8
Lorenzo Faravelli
ЦП
19
Карлос Родригес
ЦП
10
Andres Montaño
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Шарлотт
31
George Marks
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
40
JahLane Forbes
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
17
João Pedro
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
25
Tyger Smalls
ЦФ
Крус Асуль
1
Andrés Gudiño
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
6
Эрик Лира
ЦП
20
Alexis Gutiérrez
ЦП
21
Уриэль Антуна
ПВ
41
Bryan Gamboa
ЦФ
3-1-1-5
22
Бингхэм
13
Бронико
21
Уронен
24
Линдси
8
Вествуд
4
Приветт
18
28
Свидерски
38
8
Петкович
29
4-5-1
23
Миер
3
Санчес
33
15
4
Дитта
7
Ромо
8
19
Родригес
10
29
7
Якумакис
24
Линдси
28
Туилома
28
Туилома
24
Линдси
8
Петкович
7
Агьеман
7
Агьеман
8
Петкович
29
21
Кандидо
21
Кандидо
29
8
6
Лира
6
Лира
8
3
Санчес
20
20
3
Санчес
10
21
Антуна
21
Антуна
10
Остались в запасе
Шарлотт
Крус Асуль
31
George Marks
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
40
JahLane Forbes
ЦЗ
17
João Pedro
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
1
Andrés Gudiño
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
1
Кристиян Калина
ВР
40
JahLane Forbes
ЦЗ
17
João Pedro
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
25
Tyger Smalls
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrés Gudiño
ВР
22
Raymundo Rubio
ЦЗ
200
Jorge Luis García Rivas
ЦЗ
29
Javier Suárez
ЦЗ
17
Amaury Garcia Moreno
ЦП
41
Bryan Gamboa
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Луис Фернандо Тена
Статистика матча Шарлотт - Крус Асуль
2
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
5
10
Офсайды
6
2
Количество передач
272
623
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
88
Удары мимо ворот
4
13
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
2 : 1
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Крус Асуль
- : -
30.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Леон
0 : 4
27.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Гвадалахара
1 : 0
23.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Крус Асуль
2 : 1
02.11.2026
Леон
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
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