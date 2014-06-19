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Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Хорватия
Камерун - Хорватия: обзор матча 19 июня 2014
Камерун
19.06.2014, четверг, 02:00
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
0 : 4
Завершен
Хорватия
10'
И. Олич
49'
И. Перишич
60'
М. Манджукич
72'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Хорватия
87'
Желтая карточка
Эдуардо
76'
Замена
А. Ребич
️️️️
И. Перишич
Замена
Э. Салли
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
73'
72'
ГОЛ! 0:4!
М. Манджукич
71'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Саммир
Замена
П. Вебо
️️️️
В. Абубакар
69'
67'
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Олич
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Манджукич
49'
ГОЛ! 0:2!
И. Перишич
Замена
Д. Нунке
️️️️
О. Шеджу
46'
Красная карточка
А. Сонг
39'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Пас отдал
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Шарлес Итандж
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
(К)
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ПЗ
6
Александр Сонг
ОП
17
Стефан Мбиа
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
18
Ивица Олич
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Саммир
АП
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Камерун
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
5
Дэни Нунке
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Хорватия
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Итандж
2
Ассу-Экотто
3
Н'Кулу
21
Шеджу
21
Матип
6
Сонг
17
Мбиа
18
Эно
8
Муканджо
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
4-3-2-1
1
Плетикоса
11
Срна
5
Чорлука
6
Ловрен
3
Праньич
7
Ракитич
10
Модрич
18
Олич
19
Саммир
14
Перишич
17
Манджукич
21
Шеджу
5
Нунке
5
Нунке
21
Шеджу
13
Чупо-Мотинг
11
Салли
11
Салли
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
15
Вебо
15
Вебо
10
Абубакар
14
Перишич
17
Ребич
17
Ребич
14
Перишич
19
Саммир
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Саммир
18
Олич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
18
Олич
Остались в запасе
Камерун
Хорватия
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Самми Н'Джок
ВР
1
Лоик Феджу
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Аллан Ньом
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
11
Жан Макун
ЦП
19
Фабрис Олинга
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
12
Оливер Зеленика
ВР
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Камерун - Хорватия
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Амазония
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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