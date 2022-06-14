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Расписание матчей
Коста-Рика - Новая Зеландия
Коста-Рика - Новая Зеландия: обзор матча 14 июня 2022
Коста-Рика
14.06.2022, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ, Финал
1 : 0
Завершен
Новая Зеландия
3'
Х. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - Новая Зеландия
Желтая карточка
Б. Руис
90'
+4
Замена
Й. Венегас
️️️️
Х. Кэмпбелл
90'
+3
79'
Замена
М. Стаменич
️️️️
К. Льюис
72'
Замена
Э. Джаст
️️️️
У. Рид
70'
Желтая карточка
У. Рид
Замена
К. Мартинес
️️️️
Д. Беннетт
46'
Замена
Б. Руис
️️️️
Ж. Торрес
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кэмпбелл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Кейлор Навас
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Кейшер Фуллер
ПЗ
9
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
13
Жерсон Торрес
ПП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Новая Зеландия
1
Оливер Сэйл
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
2
Уинстон Рид
ЦЗ
22
Нико Кирван
ПЗ
6
Джо Белл
ОП
23
Клейтон Льюис
ЦП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
18
Аарон Крус
ВР
16
Иан Лоуренс
ЛЗ
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
16
Карлос Мартинес
ПЗ
14
Орландо Гало
ОП
11
Йохан Венегас
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
10
Брайан Руис
ЦФ
Новая Зеландия
23
Мэтт Гулд
ВР
12
Стефан Маринович
ВР
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
7
Логан Роджерсон
ПВ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
4-3-1-2
1
Навас
8
Овьедо
6
Дуарте
15
Кальво
4
Фуллер
5
Боргес
17
Техеда
13
Торрес
9
Беннетт
12
Кэмпбелл
7
Контрерас
3-3-2-2
1
Сэйл
6
Туилома
75
Пиджнакер
2
Рид
22
Кирван
6
Белл
13
Кэкачей
23
Льюис
10
Гарбетт
11
Грейв
9
Вуд
12
Кэмпбелл
11
Венегас
11
Венегас
12
Кэмпбелл
13
Торрес
10
Руис
10
Руис
13
Торрес
9
Беннетт
16
Мартинес
16
Мартинес
9
Беннетт
23
Льюис
8
Стаменич
8
Стаменич
23
Льюис
2
Рид
11
Джаст
11
Джаст
2
Рид
Остались в запасе
Коста-Рика
Новая Зеландия
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Иан Лоуренс
ЛЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Аарон Крус
ВР
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
14
Орландо Гало
ОП
Главный тренер
Луис Суарес
23
Мэтт Гулд
ВР
12
Стефан Маринович
ВР
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
2
Даниэль Чакон
ЦЗ
10
Брэндон Агилера
АП
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
16
Иан Лоуренс
ЛЗ
23
Леонель Морейра
ВР
18
Аарон Крус
ВР
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
14
Орландо Гало
ОП
Остались в запасе
23
Мэтт Гулд
ВР
12
Стефан Маринович
ВР
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
7
Логан Роджерсон
ПВ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Коста-Рика - Новая Зеландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
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