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    Иан Лоуренс

    #27 | Защитник
    Имя Иан
    Фамилия Лоуренс
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хосе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 мая 2002 (20 лет)
    Рост 179
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