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Расписание матчей
Кубок Африки
Конго - ДР Конго
Конго - ДР Конго: обзор матча 31 января 2015
Конго
31.01.2015, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 4
Завершен
ДР Конго
55'
Ф. Доре
62'
Тьеви
65'
Д. Мбокани
75'
Ж. Бокила
81'
Ж. Кимваки
90+1'
Д. Мбокани
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Конго - ДР Конго
90'
+1
ГОЛ! 2:4!
Д. Мбокани
89'
Замена
Н. Мунганга
️️️️
С. Макиади
Замена
Ф. Н'Гусси
️️️️
А. Бука
84'
Замена
Ц. Гандзе
️️️️
Ф. Лицинги
84'
Желтая карточка
Д. Ндинга
83'
81'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Кимваки
Пас отдал
Н. Кебану
75'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Бокила
Замена
К. Малонга
️️️️
Ф. Доре
74'
67'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Седрик
65'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мбокани
ГОЛ! 2:0!
Тьеви
62'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Доре
Пас отдал
Д. Ндинга
55'
50'
Замена
Ж. Кимваки
️️️️
Г. Закуани
40'
Желтая карточка
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конго
0
Кристоффер Мафумби
ВР
6
Димитри Биссики
ЦЗ
4
Борис Мубио
ЦЗ
5
Арнольд Бука
ЦЗ
18
Марвин Бодри
ЦЗ
12
Фрэнсис Лицинги
ЦП
21
Саджесс Бабеле
ЦП
7
Принс Оньянге
ЦП
8
Дельвин Ндинга
ЦП
13
Тьеви
ПВ
10
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Седрик
ЛП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Конго
22
Павел Ндзила
ВР
16
Чансел Масса
ВР
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
3
Игор Нганга
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
20
Харди Бингулия
ЦП
14
Цесар Гандзе
ЦП
11
Фабрис Н'Гусси
ЦФ
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
17
Крис Малонга
ЦФ
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
19
Доминик Малонга
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
20
Лема Мабиди
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
4-4-1-1
0
Мафумби
6
Биссики
5
Бука
18
Бодри
4
Мубио
12
Лицинги
7
Оньянге
8
Ндинга
21
Бабеле
13
Тьеви
10
Доре
3-2-3-2
1
Кидиаба
3
Касусула
22
Мбемба
14
Закуани
17
Монгонгю
2
Мпеко
11
Боласи
6
Макиади
18
Седрик
9
Мбокани
19
Бокила
5
Бука
11
Н'Гусси
11
Н'Гусси
5
Бука
10
Доре
17
Малонга
17
Малонга
10
Доре
12
Лицинги
14
Гандзе
14
Гандзе
12
Лицинги
6
Макиади
5
Мунганга
5
Мунганга
6
Макиади
18
Седрик
10
Кебану
10
Кебану
18
Седрик
14
Закуани
15
Кимваки
15
Кимваки
14
Закуани
Остались в запасе
Конго
ДР Конго
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
22
Павел Ндзила
ВР
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
16
Чансел Масса
ВР
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
3
Игор Нганга
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
19
Доминик Малонга
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
16
Никез Кюдимбана
ВР
20
Лема Мабиди
ЦП
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
23
Парфэйт Манданда
ВР
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
23
Атони Мавунгу
ЦЗ
22
Павел Ндзила
ВР
9
Сильвер М"Боусси
ЦФ
20
Харди Бингулия
ЦП
16
Чансел Масса
ВР
15
Ладислас Дунияма
ЦФ
3
Игор Нганга
ЦЗ
2
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
19
Доминик Малонга
ЦФ
Остались в запасе
16
Никез Кюдимбана
ВР
20
Лема Мабиди
ЦП
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
23
Парфэйт Манданда
ВР
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Конго - ДР Конго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Конго
1 : 1
05.09.2025
Танзания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Конго
0 : 6
11.06.2024
Марокко
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
Стадион:
Эстадио де Бата
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