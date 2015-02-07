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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Экваториальная Гвинея
ДР Конго - Экваториальная Гвинея: обзор матча 07 февраля 2015
ДР Конго
07.02.2015, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, Матч за 3-е место
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Экваториальная Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ДР Конго - Экваториальная Гвинея
ГОЛ!
С. Монгонгю
4:2
ГОЛ!
Ч. Мбемба
3:2
ГОЛ!
Л. Мабиди
2:2
ГОЛ!
Седрик
1:2
ГОЛ!
В. Эллонг
0:2
ГОЛ!
Ж. Эджого
0:1
Пенальти не реализован!
Р. Фабиани
Пенальти не реализован!
Х. Бальбоа
Желтая карточка
Седрик
87'
85'
Замена
Р. Фабиани
️️️️
Р. Белима
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Ж. Бокила
74'
Замена
Л. Мабиди
️️️️
С. Макиади
72'
Желтая карточка
С. Макиади
51'
46'
Замена
В. Эллонг
️️️️
И. Сарандона
46'
Замена
М. Анхель
️️️️
Кике
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Э. Каж
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Седрик
ЛП
8
Эрве Каж
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Экваториальная Гвинея
22
Фелипе Овоно
ВР
4
Руи
ЦЗ
16
Армандо Сипо
ЦЗ
3
Эвуй
ЦЗ
14
Иван Сарандона
ЦП
6
Жувенал Эджого
ЦП
12
Кике
ЦФ
8
Рэнди
ЦФ
11
Хавьер Бальбоа
ЦФ
2
Рубен Белима
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Лема Мабиди
ЦП
5
Нелсон Мунганга
ЦП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
Экваториальная Гвинея
13
Айтор Эмбела
ВР
21
Карлос Мосибе
ВР
19
Игор Энгонга
ЦЗ
17
Мигель Анхель
ЦЗ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
18
Виера Эллонг
ЦП
23
Рубен Дарио
ЦФ
9
Рауль Фабиани
ЦФ
7
Иван Боладо
ЦФ
3-2-4-1
1
Кидиаба
2
Мпеко
14
Закуани
22
Мбемба
3
Касусула
17
Монгонгю
18
Седрик
6
Макиади
11
Боласи
8
Каж
19
Бокила
3-2-5
22
Овоно
4
Руи
16
Армандо Сипо
3
Эвуй
14
Сарандона
6
Эджого
12
Кике
10
Нсуе
2
Белима
11
Бальбоа
8
Рэнди
6
Макиади
20
Мабиди
20
Мабиди
6
Макиади
8
Каж
9
Мбокани
9
Мбокани
8
Каж
19
Бокила
6
Кабананга
6
Кабананга
19
Бокила
2
Белима
9
Фабиани
9
Фабиани
2
Белима
14
Сарандона
18
Эллонг
18
Эллонг
14
Сарандона
12
Кике
17
Анхель
17
Анхель
12
Кике
Остались в запасе
ДР Конго
Экваториальная Гвинея
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
16
Никез Кюдимбана
ВР
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
21
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
Главный тренер
Флоран Ибенге
19
Игор Энгонга
ЦЗ
23
Рубен Дарио
ЦФ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
13
Айтор Эмбела
ВР
21
Карлос Мосибе
ВР
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Эстебан Беккер
Остались в запасе
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
16
Никез Кюдимбана
ВР
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
21
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
Остались в запасе
19
Игор Энгонга
ЦЗ
23
Рубен Дарио
ЦФ
15
Чарли
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
13
Айтор Эмбела
ВР
21
Карлос Мосибе
ВР
5
Диосдадо Мбеле
ЦП
7
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Главный тренер
Эстебан Беккер
Статистика матча ДР Конго - Экваториальная Гвинея
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Информация о матче
Главный судья:
Геад Гриша
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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