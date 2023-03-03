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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Брюгге
Остенде - Брюгге: обзор матча 03 марта 2023
Остенде
03.03.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Брюгге
44'
Т. Эмброуз
58'
К. Макгихан
90+5'
Д. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Брюгге
Желтая карточка
Д. Атанга
90'
+7
ГОЛ! 3:0!
Д. Атанга
Пас отдал
Т. Сакамото
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Б. Мехеле
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Эмброуз
86'
Замена
B. Capon
️️️️
К. Аразе
86'
76'
Желтая карточка
Ф. Хутгла
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Т. Ндика Матам
67'
63'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
К. Нильсен
ГОЛ! 2:0!
К. Макгихан
Пас отдал
М. Берте
58'
Замена
А. Амаде
️️️️
З. Деваль
57'
Замена
М. Берте
️️️️
И. Дурдов
57'
Желтая карточка
М. Родин
55'
46'
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Соуа
46'
Замена
Р. Онидика
️️️️
К. Мата
Пенальти не реализован!
Т. Эмброуз
44'
ГОЛ! 1:0!
Т. Эмброуз
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Guillaume Hubert
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Антон Танге
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ОП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Brecht Capon
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
90
Мохамед Берте
ПВ
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-1-1-3
28
16
Ндика Матам
80
Родин
3
Танге
44
Барач
18
Деваль
8
Макгихан
7
Сакамото
36
Аразе
68
Эмброуз
19
Дурдов
3-3-3-1
22
Миньоле
21
Силла
44
Мехеле
5
Мейер
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
18
Деваль
14
Амаде
14
Амаде
18
Деваль
36
Аразе
27
27
36
Аразе
68
Эмброуз
17
Атанга
17
Атанга
68
Эмброуз
16
Ндика Матам
25
Бацнер
25
Бацнер
16
Ндика Матам
19
Дурдов
90
Берте
90
Берте
19
Дурдов
22
Мата
25
Онидика
25
Онидика
22
Мата
14
Соуа
7
Нуса
7
Нуса
14
Соуа
94
Нильсен
11
Яремчук
11
Яремчук
94
Нильсен
Остались в запасе
Остенде
Брюгге
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Робби Д'Хез
ПЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Робби Д'Хез
ПЗ
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Остенде - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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