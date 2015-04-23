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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Брюгге
Днепр - Брюгге: обзор матча 23 апреля 2015
Днепр
23.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Брюгге
82'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Брюгге
Замена
Б. Гама
️️️️
В. Лучкевич
90'
+1
87'
Желтая карточка
О. Уларе
86'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Н. Сторм
86'
Замена
В. Васкес
️️️️
Х. Искьердо
ГОЛ! 1:0!
Е. Шахов
Пас отдал
Р. Ротань
82'
Желтая карточка
Д. Канкава
81'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
72'
70'
Замена
О. Уларе
️️️️
Т. де Суттер
Желтая карточка
Р. Ротань
59'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Р. Безус
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
7
Виктор Васкес
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Бойко
7
Лучкевич
14
Чеберячко
23
Дуглас
3
Лео Матос
44
Федецкий
29
Ротань
23
Канкава
90
Безус
22
Коноплянка
11
Селезнев
4-3-1-2
13
Райан
4
Мехеле
6
Дуарте
2
Де Фаув
28
Де Бок
11
Рафаэлов
25
Вормер
3
Симонс
21
Искьердо
19
де Суттер
10
Сторм
90
Безус
28
Шахов
28
Шахов
90
Безус
7
Лучкевич
16
Гама
16
Гама
7
Лучкевич
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
21
Искьердо
7
Васкес
7
Васкес
21
Искьердо
10
Сторм
55
Диркс
55
Диркс
10
Сторм
19
де Суттер
58
Уларе
58
Уларе
19
де Суттер
Остались в запасе
Днепр
Брюгге
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
43
Сандер Копман
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Остались в запасе
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
43
Сандер Копман
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Днепр - Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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